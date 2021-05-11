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Давыдько: бабушка во время войны была связной у партизан

11.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Давыдько в День Победы: в годы войны бабушка была связной у партизан

Самый большой и самый мощный камень в фундаменте нашей идеологии — это Великая Победа, считает председатель постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько. 

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"Этот монолит заложили поколения, рожденные в конце 19-го и начале 20-го века, это их победа, которую нам передали по наследству, и насколько мы ее храним, чтим и защищаем смысл этой победы — вот это уже задача нынешних поколений", — говорит Давыдько.

По воспоминаниям парламентария, в военные годы вся его родня оказалась на оккупированной территории — два дядьки ушли на фронт и погибли в первые дни войны, остальные присоединились к партизанам.

"Была Радуница, я стоял над могилкой бабушки, и рядом могилка моей тети, и я вдруг с болью прочитал дату рождения тети — 22 июня 1941 года. Я представил, как врач сообщил бабушке две новости: о том, что у нее родилась дочь и началась война. Бабушка с тремя детьми оказалась в оккупации и была связной у партизан. К сожалению, в отличие от боев на фронтах, мы сегодня очень мало знаем о том, что такое партизаны", — рассказал Давыдько.

Фрагмент беседы с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадием Давыдько слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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