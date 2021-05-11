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Николай Лукашенко проводит Радуницу в особенном месте

11.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Александр Лукашенко в Радуницу отправился в агрогородок Александрия, взяв с собой младшего сына. Это место уже оказывалось в центре внимания СМИ в 2018 году.

Криницу сделал прадед Коли – плотник Трофим, в честь которого и назвали источник. Николай с отцом бывал здесь и раньше.

Место обрело (как минимум) всебелорусскую известность три года назад, когда президент Беларуси приехал сюда на субботник с сыновьями. Тогда в объектив фотокамеры попал 16-летний наследник, а также влиятельный бизнесмен, глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин.

В свое время Александр Лукашенко так говорил о младшем сыне: "Откровенно вам скажу, что если меня нет дома, он не спит, не ест, это вообще не ребенок. Вот он привязан, как хвост, и это уже не первый год". Желание Коли как можно чаще быть рядом с отцом сохраняется до сих пор.

В интервью межгосударственной телекомпании "Мир" в 2012 году белорусский руководитель признавался, что не может поехать на какие-то мероприятия, ведь если сын увидит его по телевизору, то живо этим интересуется и может даже плакать из-за того, что не взял его с собой.

В минувшее воскресенье, 9 мая, Николай принял участие в возложении венков на площади Победы. При этом еще до начала официальных мероприятий Коля вызвал неподдельный интерес у девушек, участвовавших в церемонии и попросивших с ними сфотографироваться.

Примечательно также, что в отличие от отца, сменившего в условиях природы деловой костюм на спортивный, Коля не отошел от определенного стиля в одежде, который отмечают поклонницы в соцсетях. 

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Теги: Минск
 
 
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Это место обрело всебелорусскую известность три года назад, когда президент Беларуси приехал сюда на субботник с сыновьями.
 
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