Конференция католических епископов призвала помочь в восстановлении костела в Будславе

Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела XVII века в Будславе (Минская область).



Костел Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Фото: vk.com/overheard_myadel.

11 мая епископы приняли обращение в связи с крупным пожаром в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской. Отмечается, что удалось спасти святые дары и икону Божьей Матери Будславской, однако само здание костела «очень сильно пострадало».

«Мы, католические епископы Беларуси, призываем всех верующих молитвой и посильной помощью вместе присоединиться к делу восстановления святыни в Будславе, построенной нашими предками с большой любовью к Богу и Его Святейшей Матери», — говорится в обращении.

Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» а/г Будслав Мядельского района:

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666

По информации МЧС, сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило 11 мая в 7.47 от ксендза. На момент загорания в костеле прихожан не было. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. Пожар был локализован в 11.24. Локализация осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия.