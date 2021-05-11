«Навсегда останется в наших сердцах и душах». Открыт памятник Олегу Молчану

11 мая в Минске состоялось открытие надмогильного памятника популярному белорусскому композитору Олегу Молчану. На Восточное кладбище, где он похоронен, пришли друзья семьи и поклонники творчества маэстро.



Памятник композитору Олегу Молчану на Восточное кладбище Минска . Фото: Алексей Смольский.

Радуница… На Восточном кладбище торжественно-приглушенно звучит музыка Олега Молчана. Возле его могилы собираются скульптор Александр Кострюков, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиерей Кирилл Шолков, российская телерадиоведущая Ирина Хохлома, группа «Бай Сити», музыковед Надежда Тулинова, Андрей Лученок, Валерий Мулявин, поклонники творчества Олега Молчана.

О чем-то тихо переговариваются вдова композитора Ирина Видова и один из авторов памятника — известный белорусский скульптор Сергей Оганов.

И вот настал тот момент, когда сняли белое полотно и взорам присутствующих открылся памятник. Это настоящее произведение искусства!

Композиционно он — величественный, но когда находишься рядом — ничто на давит на человека, всё соразмерно и изящно. И этот монумент отражает характер Олега Молчана: он был великим композитором, но очень легким в общении человеком.

Скульптор Сергей Оганов подчеркнул, что эта работа — в большей степени авторство Ольги Нечай.

«Хотел бы отметить, что с моей профессиональной точки зрения памятник получился достойный. Олег Молчан — композитор, виртуозный пианист, поэтому мы выбрали и гранит в цветовой гамме клавиш рояля, — сказал скульптор. — Сегодняшнее открытие памятника — это вершина, а за ней огромный труд, о котором мы чаще всего как-то стесняемся говорить — решение организационных и финансовых вопросов, которыми занималась Ирина. Олегу Молчану повезло, что у него есть такая жена, друг, соавтор и соратник. Ирина проделала гигантские шаги в увековечении памяти своего супруга».

Ирина Видова поблагодарила Ольгу Нечай и Сергея Оганова за плодотворное сотрудничество, а всех присутствующих за то, что пришли в этот день к Олегу.

«Ты открыл мне тайны музыки, тайны любви, а теперь и тайны жизни после смерти. Ты всё также со мной, ведь наша любовь вечна. В своей земной жизни ты всегда был возвышенным, как будто из другого, более совершенного мира. Ты остался здесь, как эталон. Твоя музыка вечна, потому ты навсегда останешься с нами и после нас», — сказала вдова композитора.

Участники церемонии отметили, что памятник получился оригинальным и достойным, а память об Олеге Молчане — в надежных и любящих руках Ирины Видовой.

Памятник Олегу Молчану — это уже второе произведение монументального искусства, увековечивающее память композитора.

Напомним, в годовщину его смерти, 26 октября 2020 года, была открыта мемориальная доска на доме № 20 по улице Раковской — там, где прошло детство Олега Молчана. Авторами мемориальной доски также являются Ольга Нечай и Сергей Оганов.

Памятники на могилах известных людей иногда по разным причинам появляются лишь через много лет после их смерти. Эпопеи с мемориальными досками длятся тоже годами. Как так быстро удалось память об Олеге Молчане воплотить в бронзе и граните?

«Это потому, что после ухода Олега из жизни я фактически каждый день делаю хоть что-нибудь для сохранения памяти о нем, для того, чтобы звучали его прекрасные песни и произведения, написанные в других жанрах, — говорит вдова композитора певица Ирина Видова. — И знаете, я везде нахожу отклик и поддержку. Благодарна Национальному фонду поддержки правообладателей (Россия), который оказал финансовую помощь при установке мемориальной доски, и Белорусскому союзу музыкальных деятелей, который содействовал в решении организационных вопросов. Чтобы провести сегодняшнее мероприятие, нужно было также соблюсти ряд формальностей, везде — от Мингорисполкома до администрации кладбища — шли навстречу. Так что я в очередной раз убедилась, как много людей любят творчество Олега Молчана».

Изготовление и установку памятника Олегу Молчану оплачивала его вдова.

«Мне кажется, что памятник — это личная, семейная история, поэтому я ни к кому не обращалась за помощью, — объясняет Ирина Видова. — В этом даже есть преимущество: не нужно было объявлять конкурсы, ожидать решения комиссий. Мне повезло со скульпторами, они создали именно такую мемориальную доску и памятник, какими я себе их представляла».

Напомним, что Олег Молчан ушел из жизни 26 октября 2019 года после положительной борьбы с онкологическим заболеванием. Молчан — один из ярчайших современных композиторов, который десять лет определял музыкальное звучание «Песняров», сперва фактически, а потом и юридически став первым музыкальным руководителем знаменитого коллектива.

За четверть века после «Песняров» он написал сотни песен, ставших украшением репертуара известных белорусских артистов. Особая строка в его жизни — творческий и семейный дуэт с Ириной Видовой.

Олег Молчан вел активную общественную деятельность в области защиты авторского права, являлся председателем Авторского совета НЦИС. Бувально на днях на эту должность избрана Ирина Видова.

Как эксперт в облатси авторского права Олег Молчан был известен за пределами Беларуси — в 2018-м году его избрали президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП).

В 2018 году композитор был награжден медалью Франциска Скорины, а через год — высшей наградой за успехи в творчестве и развитии авторского права — Золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности.