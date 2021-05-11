Литовскому миллиардеру из-за связей с Беларусью заблокировали инвестиции

В начале марта глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что у разведки есть серьезные сомнения в надежности Avia Solutions Group: «О деятельности этого предприятия мы не раз информировали и тех, кто принимает решения, у нас есть определенная информация, которая вызывает у нас серьезные сомнения в надежности и деятельности компании. Конкретно я не стану называть, так как это секретная информация, но все, кто принимает решения, эту информацию получили», - заявил он представляя в Сейме годовую оценку угроз для нацбезопасности.





Как пишет портал 15min.lt, правительству Литвы могли не понравиться не только связи группы с российскими структурами, но и вероятные связи с фармацевтическим предприятием в Беларуси.





Компания Жемялиса ZIA Valda в 2015 году учредила в Беларуси с партнерами предприятие Nativita и за 8,4 млн евро построила фармацевтический завод в Бешенковичах. Одним из ее партнеров была связываемая с Романом Абрамовичем российская компания биотехнологий Biocad.





При пуске предприятия в 2016 году сообщалось, что АО Žia Valda принадлежат 57% акций Nativita. Кроме фирмы Гедиминаса Жемялиса свою лепту внесли и долю получили Natco Pharma Limited (Индия), Vitvar (Беларусь), Vita Farma (Словакия).





Правительство Литвы в конце марта не разрешило Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Как утверждает компания, ее инвестиции в реконструкцию ангара составили бы 7 млн евро, было бы создано 200 новых рабочих мест.