Один из лидеров минского «Динамо» покинул команду

Источник материала: Tut.by

Канадский нападающий Райан Спунер перешел из минского «Динамо» в «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

29-летний канадец провел в минском «Динамо» два сезона и в 79 матчах набрал 76 (16 + 60) очков при показателе полезности «-32».

Ранее Спунер играл в НХЛ за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер».

В «Автомобилисте» Райан Спунер станет одноклубником еще одного экс-хоккеиста минского «Динамо» — Шейна Принса.