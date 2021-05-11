Volkswagen готовит обновленный Polo GTI

Источник материала: Tut.by

Без малого три недели спустя после премьеры обновленного хетчбэка Polo для европейского рынка Volkswagen обнародовал первое дизайнерское изображение модернизированной топовой версии GTI.





Многие стилистические элементы «горячий» субкомпактный хетчбэк позаимствует у старшего Golf GTI. Так, от обычного Polo версия GTI будет отличаться красной тонкой полоской между фарами и противотуманками в виде светодиодных шестиугольников по краям нового переднего бампера с широким воздухозаборником. Из прочих штрихов внешности Polo GTI — накладки по бокам, укрупненный задний спойлер и колесные диски оригинального дизайна.

В салоне по традиции установят новые передние кресла с развитой боковой поддержкой и клетчатой обивкой, а у виртуальных приборов будет особая графика. Также Polo GTI получит доработанное шасси, а под капотом, по всей видимости, сохранится двухлитровый турбодвигатель от нынешнего хетчбэка, настроенный на отдачу 207 л. с. и 320 Нм крутящего момента.

Больше подробностей о хот-хэтче Volkswagen обнародует в конце июня, когда пройдет официальная премьера обновленного Polo GTI.