«Дети прыгали из окон третьего этажа»: очевидец — о стрельбе в казанской школе

Источник материала: Салiдарнасць

В школе №175 в Казани произошла стрельба . На данный момент известно о восьми погибших — семь детей и одна учительница, еще 21 человек ранен.

Первоначально сообщалось о двоих нападавших, один из них задержан. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, учащийся колледжа, окончивший школу 4 года назад.

Официальное разрешение на оружие он получил 28 апреля. Накануне Галявиев завел телеграм-канал, в котором называл себя «богом», а утром перед стрельбой заявил, что «убьет огромное количество биомусора», после чего совершит самоубийство. Подробности о том, что сейчас происходит рядом со школой, рассказала Дождю внештатный корреспондент «Медиазоны» Марина Безматерных.

На первом этаже здания выбиты окна, рядом стоит военная стрелковая машина, но очевидцы сообщают, что выстрелы из нее не производились. Также рядом находятся машины реанимации. На территорию пускают только аккредитованных журналистов, родителей и спецслужбы.

В 9:30, когда началась стрельба, из школы на дорогу выбежала женщина и пыталась останавливать проезжающие автомобили, — вероятно, чтобы донести информацию о происходящем.

Дети были вынуждены прыгать с 3-го этажа школы. Очевидцы сообщают, что в начале произошло три взрыва, директор по радиосвязи объявил, что ученикам нужно закрыться в своих классах.

– Одна девочка младшей школы сообщила, что к ним пытался в класс ворваться стрелок, говорил, что он полиция. Но он не предоставил никаких документов, они ему не открыли. В том классе было, если я не ошибаюсь, 25 детей и учительница, — рассказала Безматерных.