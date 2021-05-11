Обострение ближневосточного конфликта: взаимные обстрелы между Израилем и Палестиной продолжались всю ночь

Источник материала: ОНТ

Израильские самолёты нанесли ракетный удар сразу по нескольким городам Сектора Газа. Десятки человек погибли, еще больше раненых.

Это был ответный обстрел. По данным армии обороны Израиля, из Палестины выпущены более 200 ракет, они перехвачены системой ПВО страны. Ответственность на себя взяло движение ХАМАС.

Ранее исламисты требовали от Израиля вывести своих полицейских за два часа из мечети Аль-Акса, пригрозив ответными мерами. Там накануне сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Сотни палестинцев пострадали. Сейчас израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы.

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