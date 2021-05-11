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«На это можно смотреть бесконечно»: реакция пса на передразнивания хозяйки рассмешила Сеть

11.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«На это можно смотреть бесконечно»: реакция пса на передразнивания хозяйки рассмешила Сеть

Хозяйка большого ротвейлера по кличке Ротти собрала миллионы просмотров в TikTok, опубликовав уморительное видео под названием «Мам, ты надо мной издеваешься?».

На кадрах хозяйка пытается передразнить своего пса с высунутым языком. Замешательство ротвейлера рассмешило девушку и пользователей.

Ролик обрёл огромную популярность в Сети. Он набрал 52,7 миллиона просмотров и 8,2 миллиона лайков. 


Комментаторы не смогли сдержать смех и эмоции: «Это лучшее, что я видела за неделю», «Я так доигралась, получила от своего лапой по лицу», «Пёс такой: «Сейчас немного не понял»», «На это можно смотреть бесконечно. Очень смешно».

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Хозяйка большого ротвейлера по кличке Ротти собрала миллионы просмотров в TikTok, опубликовав уморительное видео под названием «Мам, ты надо мной издеваешься?». На...
 
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