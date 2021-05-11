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«На это можно смотреть бесконечно»: реакция пса на передразнивания хозяйки рассмешила Сеть
Источник материала: ОНТ
Хозяйка большого ротвейлера по кличке Ротти собрала миллионы просмотров в TikTok, опубликовав уморительное видео под названием «Мам, ты надо мной издеваешься?».
На кадрах хозяйка пытается передразнить своего пса с высунутым языком. Замешательство ротвейлера рассмешило девушку и пользователей.
Ролик обрёл огромную популярность в Сети. Он набрал 52,7 миллиона просмотров и 8,2 миллиона лайков.
Комментаторы не смогли сдержать смех и эмоции: «Это лучшее, что я видела за неделю», «Я так доигралась, получила от своего лапой по лицу», «Пёс такой: «Сейчас немного не понял»», «На это можно смотреть бесконечно. Очень смешно».
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Хозяйка большого ротвейлера по кличке Ротти собрала миллионы просмотров в TikTok, опубликовав уморительное видео под названием «Мам, ты надо мной издеваешься?». На...
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