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Вахтершу казанской школы наградят за сопротивление стрелявшему
Источник материала: ОНТ
Вахтерша школы в Казани, где 11 мая послышались звуки стрельбы, правильно среагировала на внештатную ситуацию. Об этом рассказал советник главы Росгвардии,
Женщина нажала тревожную кнопку – благодаря этому работники Росгвардии смогли вовремя прибыть на место. Она будет награждена за сопротивление стрелявшему.
Ранее сообщалось, что в казанской школе №175 во вторник произошла стрельба. По данным властей Татарстана, в результате умерли 8 человек, 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Фото: РИА «Новости».
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Вахтерша школы в Казани, где 11 мая послышались звуки стрельбы, правильно среагировала на внештатную ситуацию. Об этом рассказал советник главы Росгвардии, пишет...
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