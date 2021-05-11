Вахтершу казанской школы наградят за сопротивление стрелявшему

Источник материала: ОНТ

Вахтерша школы в Казани, где 11 мая послышались звуки стрельбы, правильно среагировала на внештатную ситуацию. Об этом рассказал советник главы Росгвардии, пишет телеканал «360».

Женщина нажала тревожную кнопку – благодаря этому работники Росгвардии смогли вовремя прибыть на место. Она будет награждена за сопротивление стрелявшему.

Ранее сообщалось, что в казанской школе №175 во вторник произошла стрельба. По данным властей Татарстана, в результате умерли 8 человек, 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА «Новости».

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