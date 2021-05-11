На восстановление костёла в Будславе начат сбор пожертвований

Источник материала: ОНТ

В Беларуси открыт приём средств на восстановление повреждённого огнём костёла в Будславе. Об этом сообщили на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Католические епископы призвали верующих объединиться и помочь восстановить костёл.

Пожар в костёле случился сегодня утром около 7:40. Горела крыша.

На данный момент, огонь локализован, но продолжается тушение мелких очагов.

Фото: catholic.by





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