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На восстановление костёла в Будславе начат сбор пожертвований

11.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На восстановление костёла в Будславе начат сбор пожертвований

В Беларуси открыт приём средств на восстановление повреждённого огнём костёла в Будславе. Об этом сообщили на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Католические епископы призвали верующих объединиться и помочь восстановить костёл. 

Пожар в костёле случился сегодня утром около 7:40. Горела крыша. 

На данный момент, огонь локализован, но продолжается тушение мелких очагов.

Фото: catholic.by


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В Беларуси открыт приём средств на восстановление повреждённого огнём костёла в Будславе. Об этом сообщили на сайте Римско-католической церкви в Беларуси....
 
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