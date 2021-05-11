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На восстановление костёла в Будславе начат сбор пожертвований
Источник материала: ОНТ
В Беларуси открыт приём средств на восстановление повреждённого огнём костёла в Будславе. Об этом сообщили на
Католические епископы призвали верующих объединиться и помочь восстановить костёл.
Пожар в костёле случился сегодня утром около 7:40. Горела крыша.
На данный момент, огонь локализован, но продолжается тушение мелких очагов.
Фото:
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В Беларуси открыт приём средств на восстановление повреждённого огнём костёла в Будславе. Об этом сообщили на сайте Римско-католической церкви в Беларуси....
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