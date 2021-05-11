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Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в Казани: «Невозможно найти оправдание бессмысленному расстрелу невинных людей»

11.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в Казани: «Невозможно найти оправдание бессмысленному расстрелу невинных людей»

Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя и белорусского народа выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в трагедии в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли эту шокирующую новость.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей».

Президент пожелал скорейшего выздоровления всем потерпевшим.

Фото: Pixabay

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Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя и белорусского народа выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в трагедии в Татарстане. Об...
 
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