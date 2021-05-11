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Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в Казани: «Невозможно найти оправдание бессмысленному расстрелу невинных людей»
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя и белорусского народа выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в трагедии в Татарстане. Об этом
Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли эту шокирующую новость.
Президент пожелал скорейшего выздоровления всем потерпевшим.
Фото: Pixabay
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Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в Казани: «Невозможно найти оправдание бессмысленному расстрелу невинных людей»
Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя и белорусского народа выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в трагедии в Татарстане. Об...
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