Лукашенко выразил соболезнования родным погибших в Казани: «Невозможно найти оправдание бессмысленному расстрелу невинных людей»

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя и белорусского народа выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в трагедии в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли эту шокирующую новость.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей».

Президент пожелал скорейшего выздоровления всем потерпевшим.

Фото: Pixabay

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