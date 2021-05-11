Александр Лукашенко на Радуницу посещает малую родину

Источник материала: ОНТ

11 апреля православные христиане Беларуси отмечают Радуницу, Глава государства этот день проводит на малой родине, передаёт Пресс-служба Президента.

Белорусский лидер посетил особо памятное место – Трофимову криницу.

Дед Президента Беларуси Трофим сделал его для людей, а много лет спустя Александр Лукашенко нашёл и восстановил криницу.

Фото: Пресс-служба Президента Беларуси

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