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Александр Лукашенко на Радуницу посещает малую родину
Источник материала: ОНТ
11 апреля православные христиане Беларуси отмечают Радуницу, Глава государства этот день проводит на малой родине,
Белорусский лидер посетил особо памятное место – Трофимову криницу.
Дед Президента Беларуси Трофим сделал его для людей, а много лет спустя Александр Лукашенко нашёл и восстановил криницу.
Фото: Пресс-служба Президента Беларуси
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11 апреля православные христиане Беларуси отмечают Радуницу, Глава государства этот день проводит на малой родине, передаёт Пресс-служба Президента. Белорусский...
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