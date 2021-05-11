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В Татарстане 12 мая объявлен днем траура

11.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Татарстане 12 мая объявлен днем траура

Власти Татарстана объявили 12 мая днём траура по погибшим и пострадавшим после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимовапередает ТАСС.

По последним данным, жертвами стрельба стали 8 человек, еще 20 ранены. Открывшего огонь 19-летнего парня задержали.

В МВД России в школе введен режим КТО. Занятия на второй смене во всех средних школах отменены. 

Фото: Pixabay

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Власти Татарстана объявили 12 мая днём траура по погибшим и пострадавшим после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента...
 
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