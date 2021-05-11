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Лукашенко: Я найду время, чтобы осмотреть страну и сделать вывод, на что способны губернаторы и их подчинённые
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси начал инспектировать посевную в регионах,
Накануне Александр Лукашенко с воздуха оценил проведение посевных работ в Минской и Могилёвской областях.
12 мая на очереди – Витебская область.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Я найду время, чтобы осмотреть страну и сделать вывод, на что способны губернаторы и их подчинённые
Президент Беларуси начал инспектировать посевную в регионах, сообщает Пресс-служба Главы государства. Накануне Александр Лукашенко с воздуха оценил проведение...
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