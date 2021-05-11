Министерство образования Франции запрещает использовать в школах гендерно-нейтральные слова

Источник материала: ОНТ

Ведомство запретило французским учреждениям образования использовать гендерно-нейтральные слова в письменной речи, информирует lenta.ru.

Специалисты французского Минобра считают, что подобные слова укрепляются статус английского языка как доминирующего и таким образом подрывают позиции французского.

Глава Министерства образования Франции Жан-Мишель Бланкер и вовсе полагает, что учащиеся с дислексией (трудности с обучением чтению и письму) могут столкнуться с серьёзными проблемами при запоминании новых правил.

Ранее Французская академия запретила использование в школах промежуточных точек в языке, так как они вредят пониманию французского языка. По правилам французского, например, о смешанной компании, состоящей из мужчин и женщин, говорят в мужском роде: amis (друзья) вместо amies. Такие нормы не устраивают сторонников внедрения гендерно-нейтральных слов, которые выступают за использование в данной ситуации языковой точки – ami.e.s.

Согласно новому распоряжению Министерства образования Франции, преподавание языка в школах будет проходить без использования подобных замен.

Гендерно-нейтральные слова с недавних пор активно используются в Великобритании: там акушерок обязали, вместо слова «мать», использовать гендерно-нейтральное «родящий родитель».

Фото: Pixabay

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