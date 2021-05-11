ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министерство образования Франции запрещает использовать в школах гендерно-нейтральные слова

11.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министерство образования Франции запрещает использовать в школах гендерно-нейтральные слова

Ведомство запретило французским учреждениям образования использовать гендерно-нейтральные слова в письменной речи, информирует lenta.ru.

Специалисты французского Минобра считают, что подобные слова укрепляются статус английского языка как доминирующего и таким образом подрывают позиции французского.

Глава Министерства образования Франции Жан-Мишель Бланкер и вовсе полагает, что учащиеся с дислексией (трудности с обучением чтению и письму) могут столкнуться с серьёзными проблемами при запоминании новых правил.

Ранее Французская академия запретила использование в школах промежуточных точек в языке, так как они вредят пониманию французского языка. По правилам французского, например, о смешанной компании, состоящей из мужчин и женщин, говорят в мужском роде: amis (друзья) вместо amies. Такие нормы не устраивают сторонников внедрения гендерно-нейтральных слов, которые выступают за использование в данной ситуации языковой точки – ami.e.s. 

Согласно новому распоряжению Министерства образования Франции, преподавание языка в школах будет проходить без использования подобных замен.

Гендерно-нейтральные слова с недавних пор активно используются в Великобритании: там акушерок обязали, вместо слова «мать», использовать гендерно-нейтральное «родящий родитель».

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство запретило французским учреждениям образования использовать гендерно-нейтральные слова в письменной речи, информирует lenta.ru. Специалисты французского...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР отмечает инфляционные риски для Беларуси из-за санкций США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by