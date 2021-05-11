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В Гомеле спасатели сняли с дерева 12-летнюю девочку
Источник материала: ОНТГомеле спасатели сняли с дерева 12-летнюю девочку" class="one-news__figure-img">
В Гомеле 12-летняя девочка застряла на дереве во дворе многоэтажного дома. К ней на помощь приехали спасатели,
Случай произошел около 6 вечера 10 мая на улице Советской.
Девочка 2007 года рождения забралась на дерево, чтобы достать мяч, но самостоятельно спуститься не смогла.
Пожарные установили трёхэтажную лестницу и помогли школьнице. Сообщается, что с девочкой всё хорошо и в медпомощи она не нуждалась.
Фото: скриншот из видео МЧС
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В Гомеле 12-летняя девочка застряла на дереве во дворе многоэтажного дома. К ней на помощь приехали спасатели, пишет МЧС. Случай произошел около 6 вечера 10 мая на...
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