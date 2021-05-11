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В Гомеле спасатели сняли с дерева 12-летнюю девочку

11.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле спасатели сняли с дерева 12-летнюю девочкуГомеле спасатели сняли с дерева 12-летнюю девочку" class="one-news__figure-img">

В Гомеле 12-летняя девочка застряла на дереве во дворе многоэтажного дома. К ней на помощь приехали спасатели, пишет МЧС.

Случай произошел около 6 вечера 10 мая на улице Советской. 

Девочка 2007 года рождения забралась на дерево, чтобы достать мяч, но самостоятельно спуститься не смогла.

Пожарные установили трёхэтажную лестницу и помогли школьнице. Сообщается, что с девочкой всё хорошо и в медпомощи она не нуждалась.


Фото: скриншот из видео МЧС

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 12-летняя девочка застряла на дереве во дворе многоэтажного дома. К ней на помощь приехали спасатели, пишет МЧС. Случай произошел около 6 вечера 10 мая на...
 
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