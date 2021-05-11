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Фотофакт. При обгоне жительница Слонима на «Киа» вылетела с дороги и получила серьезную травму

11.05.2021 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 мая, около 16:20, на 80-м километре автодороги «Барановичи—Пограничный—Гродно».

 

Фотофакт. При обгоне жительница Слонима на «Киа» вылетела с дороги и получила серьезную травму

 

Фотофакт. При обгоне жительница Слонима на «Киа» вылетела с дороги и получила серьезную травму
Фото: ГАИ по Гродненской области.

 

Как сообщили в ГАИ по Гродненской области, 52-летняя жительница Слонима, управляя автомобилем «Киа» и выполняя обгон, не справилась с управлением. Машину вынесло с дороги — она оказалась в левом кювете, где опрокинулась.

Для деблокирования водителя на место случившегося выехали сотрудники МЧС — с травмой позвоночника ее госпитализировали в больницу Слонима.

 
Теги: Гродно
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 мая, около 16:20, на 80-м километре автодороги «Барановичи—Пограничный—Гродно».  
 
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