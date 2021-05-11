Фотофакт. При обгоне жительница Слонима на «Киа» вылетела с дороги и получила серьезную травму

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 мая, около 16:20, на 80-м километре автодороги «Барановичи—Пограничный—Гродно».







Фото: ГАИ по Гродненской области.

Как сообщили в ГАИ по Гродненской области, 52-летняя жительница Слонима, управляя автомобилем «Киа» и выполняя обгон, не справилась с управлением. Машину вынесло с дороги — она оказалась в левом кювете, где опрокинулась.

Для деблокирования водителя на место случившегося выехали сотрудники МЧС — с травмой позвоночника ее госпитализировали в больницу Слонима.