|
Фотофакт. При обгоне жительница Слонима на «Киа» вылетела с дороги и получила серьезную травму
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 мая, около 16:20, на 80-м километре автодороги «Барановичи—Пограничный—Гродно».
Как
Для деблокирования водителя на место случившегося выехали сотрудники МЧС — с травмой позвоночника ее госпитализировали в больницу Слонима.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 мая, около 16:20, на 80-м километре автодороги «Барановичи—Пограничный—Гродно».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)