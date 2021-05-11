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Буффон уходит из «Ювентуса»

11.05.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» в конце сезона. Слова футболиста цитирует РБК.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

«Мое будущее уже определено, я провел много времени в „Ювентусе“ и покину команду в конце сезона», — сказал Буффон. 43-летний голкипер также допустил, что примет решение о завершении карьеры, если не найдет для себя новую мотивацию играть в футбол. «Либо я перестану играть, либо найду то, что будет мотивировать меня продолжать карьеру», — добавил он.

«Я чувствую, что отдал клубу все, что мог, и не смогу больше ничего сделать. Это конец цикла», — сказал Буффон.

Буффон стал игроком «Ювентуса» в 2001 году, он беспрерывно выступал за итальянский клуб вплоть до 2018 года, пока не перешел в ПСЖ. Во французском клубе он провел лишь один сезон, после чего вновь стал игроком «Ювентуса».

В составе итальянского клуба Буффон 12 раз становился чемпионом страны, четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Во время выступления за ПСЖ он также становился чемпионом Франции, а в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира в 2006 году.

Буффон стал вторым игроком в истории клуба по количеству сыгранных матчей за «Ювентус», уступив лишь еще одной легенде — Алессандро Дель Пьеро.

 
 
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Голкипер рассказал, что рассмотрит вариант с завершением карьеры.
 
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