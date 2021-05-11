Как посеять горох и бобы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как правильно посеять бобовые, корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук рассказала заведующая сектором бобовых овощных культур РУП "Институт овощеводства" Анна Пашкевич.

Когда сеять горох и бобы

Горох и бобы овощные не боятся холода. "При наличии достаточного количества влаги и воздухообмена горох и бобы начинают прорастать уже при температуре +1-2 ℃, биологический минимум для нормального роста и развития +составляет 4-5 ℃, оптимум +12-16 ℃. Рост клубеньков на корнях начинается при +5 ℃, усвоение атмосферного азота при +10 ℃. Также всходы не бояться возвратных заморозков до -3-5 ℃", – рассказывает специалист.

Исходя из низких положительных температур, горох и бобы лучше высевать в третьей декаде апреля – первой декаде мая. Относительно неплохая урожайность будет при высеве до середины мая.

Если проводить сев с середины мая и до первой декады июня, урожайность резко снижается.

"Это связано с тем, что с повышением температуры растет количество болезней и вредителей, которые поражают растения. Также высокие температуры во время цветения снижают урожайность", – поясняет Анна Пашкевич.

Как подготовить почву

Подготовка почвы заключается в перекопке и последующей культивации (вилами). По словам эксперта, это будет способствовать более активному развитию и проникновению корневой системы на глубину 3-5 м.

Бытует мнение, что бобовые способны усваивать азот из воздуха за счет своих корневых клубеньков, поэтому вносить азот нет необходимости. Это не совсем так, поскольку процесс азотфиксации начинается в фазе двух-трех листьев.

"По этой причине под вспашку вносим небольшое количество азотных или комплексных удобрений, если внесем много, то клубеньки не будут формироваться. При кислотности почвы ниже рН=5, проводим известкование доломитовой мукой", – советует специалист.

Схема посева бобовых

Хорошими предшествующими культурами будут зерновые культуры, картофель, лук и огурец.

Не рекомендуется высевать после бобовых, рапса, льна, капусты, кукурузы, подсолнечника.

"Горох и бобы являются требовательными к свету растениями. Загущенные посевы угнетают растения, резко снижается интенсивность фотосинтеза, опадают цветки и завязи, снижается урожайность. Поэтому схема посева для гороха: 20 см между рядами, 10-15 см между растениями в ряду – для гороха; 30 см между рядами, 20-25 см между растениями в ряду. Глубина заделки семян на легких почвах 7-8 см, на средних - 5-6 см, на тяжелых 3-4 см", – рассказывает Анна Пашкевич.

Как обработать семена от болезней

Для профилактики развития грибных болезней (аскохитоз, фузариоз, плесени) специалист рекомендует провести обработку семян химическими препаратами (винцит - 1 мл/стакан воды, иншура - 0,4 г/стакан воды), или инокуляцию микробиологическими препратами на основе различных бактерий, по инструкции.

Также можно замачивать семена в растворе микроэлементов (из расчета 5 г борной кислоты, 15 г железа, по 3 г цинка, модибдена, кобальта, меди, марганца, желательно в хелатной форме. Все это разводят в 1 л воды, затем берут 1 стакан этого раствора и разбавляют 10 л воды).

Особенности высева бобовых

Если вы хотите получать постепенный, а не разовый урожай гороха и бобов, то лучше высевать различные сорта, в 4-5 сроков с интервалом 8-10 дней. При этом бобы можно располагать в качестве поддерживающей и защищающей от ветра культуры.

"При выборе сортов гороха надо обратить внимание на тип листа: безлисточковые (или "усатые") – не требуют опоры, листочковые (или "безусые") – требуют поддерживающей опоры", – заключает Анна Пашкевич.