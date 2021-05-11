ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская посетит Грецию и выступит на Дельфийском экономическом форуме

11.05.2021 17:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Тихановская посетит Грецию и выступит на Дельфийском экономическом форуме
Светлана Тихановская. Фото: t.me/tsikhanouskaya
Светлана Тихановская 12—14 мая совершит рабочий визит в Грецию по приглашению министра иностранных дел страны, сообщила пресс-служба белорусского демократического лидера.

Светлана Тихановская встретится с правительством, парламентом, мэром Афин, а также выступит на Дельфийском экономическом форуме, который проходит в греческой столице. Там планируются встречи с представителями государств Южной и Юго-Восточной Европы.

«Ключевая цель визита Тихановской — мобилизация политической поддержки в странах, где к белорусскому кризису меньше внимания. Светлана Тихановская едет со списком предложений, как Греция и страны региона могут помочь белорусскому гражданскому обществу и СМИ», — отмечается в релизе.


На Дельфийском экономическом форуме Тихановская «будет говорить про видение Беларуси будущего, а также как Европа может помочь в нашей борьбе». Отдельно будет поднят вопрос политзаключенных и бесчеловечного содержания их в тюрьмах.

Предыдущие международные поездки Тихановской были в Австрию, Италию и Словению. С августа прошлого года политик, считающая себя победителем последних президентских выборов, находится в вынужденной эмиграции в Литве. Белорусские власти завели на Тихановскую уголовное дело, объявили в международный розыск и внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущие международные поездки Тихановской были в Австрию, Италию и Словению.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко с вертолета инспектирует окончание посевной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by