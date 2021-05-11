Источник материала: UDF



Светлана Тихановская. Фото: t.me/tsikhanouskaya

«Ключевая цель визита Тихановской — мобилизация политической поддержки в странах, где к белорусскому кризису меньше внимания. Светлана Тихановская едет со списком предложений, как Греция и страны региона могут помочь белорусскому гражданскому обществу и СМИ», — отмечается в релизе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская посетит Грецию и выступит на Дельфийском экономическом форуме Предыдущие международные поездки Тихановской были в Австрию, Италию и Словению.

встретится с правительством, парламентом, мэром Афин, а также выступит на Дельфийском экономическом форуме, который проходит в греческой столице. Там планируются встречи с представителями государств Южной и Юго-Восточной Европы.На Дельфийском экономическом форуме Тихановская «будет говорить про видение Беларуси будущего, а также как Европа может помочь в нашей борьбе». Отдельно будет поднят вопрос политзаключенных и бесчеловечного содержания их в тюрьмах.Предыдущие международные поездки Тихановской были в Австрию, Италию и Словению. С августа прошлого года политик, считающая себя победителем последних президентских выборов, находится в вынужденной эмиграции в Литве. Белорусские власти завели на Тихановскую уголовное дело, объявили в международный розыск и внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.