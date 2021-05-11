|
Лукашенко с вертолета инспектирует окончание посевной
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Накануне с воздуха он оценил работы в Минской и Могилевской областях, а завтра осмотрит Витебскую.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ранее сообщали, что в текущем году планируется получить не менее 8,5 млн т зерна, 1,1 млн т картофеля, 55 тыс. т льноволокна, 5 млн т сахарной свеклы, 700 тыс. т рапса, более 630 тыс. т овощей, 170 тыс. т плодов и ягод.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне с воздуха он оценил работы в Минской и Могилевской областях,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)