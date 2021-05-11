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Лукашенко с вертолета инспектирует окончание посевной

11.05.2021 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко с вертолета инспектирует окончание посевной
Иллюстративное фото
Александр Лукашенко начал инспектировать окончание посевной. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне с воздуха он оценил работы в Минской и Могилевской областях, а завтра осмотрит Витебскую.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ранее сообщали, что в текущем году планируется получить не менее 8,5 млн т зерна, 1,1 млн т картофеля, 55 тыс. т льноволокна, 5 млн т сахарной свеклы, 700 тыс. т рапса, более 630 тыс. т овощей, 170 тыс. т плодов и ягод.
 
Теги: Минск
 
 
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Накануне с воздуха он оценил работы в Минской и Могилевской областях,
 
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