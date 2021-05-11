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Буффон вновь уйдет из «Ювентуса». Теперь окончательно
Источник материала: Onliner
Без преувеличения легендарный футболист Джанлуиджи Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» в конце нынешнего сезона,
Вратарь выступает за «Ювентус» с 2001 года, и лишь в сезоне-2018/2019 он защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен», а затем вновь вернулся в Италию.
«Либо я прекращу карьеру, либо найду то, что мотивирует меня играть или обеспечит новый жизненный опыт. Мне нужно подумать, — сказал Буффон. — Я чувствую, что отдал „Ювентусу“ все. И я получил все, и больше сделать уже ничего нельзя».
Контракт Буффона заканчивается в июне.
Джанлуиджи Буффон считается одним из лучших вратарей в истории футбола. При нем сборная Италии стала в 2006 году чемпионом мира.
мяч футбольный, 5 размер
мяч футбольный, 5 размер
мяч футбольный, 5 размер
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Без преувеличения легендарный футболист Джанлуиджи Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» в конце нынешнего сезона, передает ресурс The Athletic. При этом 43-летний...
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