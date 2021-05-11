ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Буффон вновь уйдет из «Ювентуса». Теперь окончательно

11.05.2021 17:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Без преувеличения легендарный футболист Джанлуиджи Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» в конце нынешнего сезона, передает ресурс The Athletic. При этом 43-летний голкипер не решил, завершит ли он карьеру.

Вратарь выступает за «Ювентус» с 2001 года, и лишь в сезоне-2018/2019 он защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен», а затем вновь вернулся в Италию.

«Либо я прекращу карьеру, либо найду то, что мотивирует меня играть или обеспечит новый жизненный опыт. Мне нужно подумать, — сказал Буффон. — Я чувствую, что отдал „Ювентусу“ все. И я получил все, и больше сделать уже ничего нельзя».

Контракт Буффона заканчивается в июне.

Джанлуиджи Буффон считается одним из лучших вратарей в истории футбола. При нем сборная Италии стала в 2006 году чемпионом мира.

Мяч Adidas Tango Rosario 656927 (5 размер)
мяч футбольный, 5 размер
71,00 р.
3 предложения
Мяч Select Diamond (5 размер, белый/синий/оранжевый)
мяч футбольный, 5 размер
66,64 р.
7 предложений
Мяч Nike Strike Team SC3535-102 (5 размер, белый/зеленый/черный)
мяч футбольный, 5 размер
82,00 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Футбольные мячи в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без преувеличения легендарный футболист Джанлуиджи Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» в конце нынешнего сезона, передает ресурс The Athletic. При этом 43-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская посетит Грецию и выступит на Дельфийском экономическом форуме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by