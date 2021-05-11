Буффон вновь уйдет из «Ювентуса». Теперь окончательно

Источник материала: Onliner

Без преувеличения легендарный футболист Джанлуиджи Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» в конце нынешнего сезона, передает ресурс The Athletic. При этом 43-летний голкипер не решил, завершит ли он карьеру.

Вратарь выступает за «Ювентус» с 2001 года, и лишь в сезоне-2018/2019 он защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен», а затем вновь вернулся в Италию.

«Либо я прекращу карьеру, либо найду то, что мотивирует меня играть или обеспечит новый жизненный опыт. Мне нужно подумать, — сказал Буффон. — Я чувствую, что отдал „Ювентусу“ все. И я получил все, и больше сделать уже ничего нельзя».

Контракт Буффона заканчивается в июне.

Джанлуиджи Буффон считается одним из лучших вратарей в истории футбола. При нем сборная Италии стала в 2006 году чемпионом мира.