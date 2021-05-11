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Солодуха высказался про перенос ЧМ по хоккею из Минска

11.05.2021 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха в интервью «Трибуне» поделился мнением о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска, а также рассказал про свой ЗОЖ.


— Наше государство достаточно уделяет внимания развитию спорта?

— А как вы думаете? Конечно, да. Сколько построено объектов. Я ж сольник дал на «Динамо» 1 мая 2019 года — первым из артистов. Конечно, да, столько сооружений. Лукашенко развивает и хоккей, и футбол, и баскетбол, и волейбол — все виды спорта.

— Как тогда относитесь к тому, что был из Минска перенесен ЧМ по хоккею?

— Знаете, я, например, отреагировал — слава богу, и денег больше в стране останется. Мое было такое мнение.

— Думаете, в такой ситуации мы бы сработали в минус? Не был бы прибыльным ЧМ?

— Не знаю. Было бы, конечно, здорово, чтобы было бы, как в 2014 году: столько стран приехало, столько болельщиков… Но надо спокойнее реагировать на это.

— Как вы относитесь к ЗОЖ?

— К ЗОЖ? Отлично отношусь. А как же можно к нему относиться? Только хорошо и отлично.

— Занимаетесь ли каким-нибудь видом спорта сейчас?

— Конечно. У меня сольные концерты идут — это самый лучший вид спорта, отдаюсь так на сцене. У меня сейчас тур идет по стране новый — 13-я пластинка «Молодые пацаны». За спиной 19 городов и 20 концертов, впереди 101 город. Хочу объехать все 120 городов.

— Но если говорить именно про спорт, занимаетесь каким-нибудь конкретно? Может, бегаете?

— Да мне хватает сольных концертов, поверьте — это раз. Второе, я зимой убираю снег, у нас же загородный дом, летом я стригу траву — это мегаспорт. Я поднимаю внуков на руки, дочь на руки — мне хватает спорта, — сказал Солодуха.

 
Теги: Минск
 
 
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