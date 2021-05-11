|
Медведчук и его соратник Козак подозреваются в госизмене
Источник материала: UDF
Виктор Медведчук
Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет
«По результатам изучения материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим „парламентариям“ о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых», — написала генпрокурор в Facebook.
По результатам обысков неизвестно, где сейчас Медведчук, поэтому СБУ «принимает меры для установления и вручения ему ходатайства о содержании под стражей».
Во вторник, 11 мая, в доме Виктора Медведчука проходят обыски. Эту информацию подтвердил пресс-центр СБУ. По информации нардепа Алексея Гончаренко, обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму.
Отметим, что Виктор Медведчук — хороший друг Лукашенко. Их встречи проходили не только в Минске, но и в России. Лукашенко и Медведчука связывают не только дружеские отношения, но и серые схемы. К примеру, кум Путина хранит деньги в белорусских банках, принадлежащих «кошелькам» узурпатора. Сделка по покупке попавших под санкции телеканалов 112, ZiK и NewsOne также совершалась именно на территории нашей страны.
Также белорусский олигарх Николай Воробей — владелец контрольного пакета акций «ПрикарпатЗападтранс». Эта фирма, эксплуатирующая нефтепровод, идущий по западной части Украины, связанная с Медведчуком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У друга Лукашенко и кума Путина серьезные проблемы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)