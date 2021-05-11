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Виктор Медведчук

«По результатам изучения материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим „парламентариям“ о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых», — написала генпрокурор в Facebook.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медведчук и его соратник Козак подозреваются в госизмене У друга Лукашенко и кума Путина серьезные проблемы.