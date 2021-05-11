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Fitch: в этом году Беларуси предстоит направить на погашение госдолга еще 2,77 млрд долларов

11.05.2021 18:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В нынешнем году Беларуси предстоит направить на выплаты по госдолгу еще 2,77 млрд долларов, сообщает БелаПАН со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

 

Fitch: в этом году Беларуси предстоит направить на погашение госдолга еще 2,77 млрд долларов
Коллаж: ok.ru.

 

«Суммарные погашения валютного долга государства в 2021 году представляются управляемыми и составляют 2,77 млрд долларов (880 млн долларов было выплачено в первом квартале 2021 года)», — отмечает агентство.

При этом на погашение внешнего долга необходимо выделить почти 2,4 млрд долларов.

«Из 2,39 млрд долларов погашений внешнего долга около 45% причитается России, еще 17% — Евразийскому фонду стабилизации и развития и 22% — Китаю. С Россией согласовано получение выплаты в размере 500 млн долларов, и власти будут использовать 1,6 млрд долларов валютных доходов бюджета и российский и внутренний рынки для покрытия остальной части выплат», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch обращает внимание, что в 2022 году сумма погашения внешнего валютного долга будет примерно такой же, а в 2023-м увеличится до 3,5 млрд долларов ввиду наступления срока погашения по еврооблигациям.

В 2021 году для рефинансирования платежей по госдолгу планируется привлечь несвязанные внешние заимствования на 1 млрд долларов США, и половина этой суммы будет привлечена из России в виде государственного кредита, сообщила замминистра финансов Ольга Тарасевич во время круглого стола, организованного в марте в Минске российским агентством Cbonds.

«Начаты также организационные мероприятия для обеспечения возможности размещения облигаций на территории России. Помимо этого прорабатывается возможность привлечения заимствований у международных финансовых организаций в 2022 году, переговоры с которыми находятся в активной стадии», — сказала Тарасевич.

 
Теги: Минск
 
 
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В нынешнем году Беларуси предстоит направить на выплаты по госдолгу еще 2,77 млрд долларов, сообщает БелаПАН со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch...
 
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