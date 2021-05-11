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Жителю Слонима вернули Ford с гербом «Погоня» на капоте

11.05.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В начале апреля naviny.online сообщали, как в Слониме у 31-летнего мужчины конфисковали Ford, на капоте которого был изображен герб «Погоня». На днях стало известно, что легковушку владельцу вернули.

 

Жителю Слонима вернули Ford с гербом «Погоня» на капоте

 

Приверженца национальной символики сотрудники милиции задержали за рулем Ford Fiesta на трассе М11.

«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет), в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — сообщала в апреле пресс-служба УВД.

По информации портала autogrodno.by, слонимчанин по решению суда был подвергнут аресту на семь суток, а его автомобиль, как орудие совершения правонарушения, был конфискован.

 

 

Вчера популярный слонимский паблик @slonim_live сообщил, что Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации машины, она возвращена владельцу.

    Отметим, что в интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения.

 
 
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В начале апреля naviny.online сообщали, как в Слониме у 31-летнего мужчины конфисковали Ford, на капоте которого был изображен г
 
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