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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились? Бывшие влюбленные провели вместе отпуск

11.05.2021 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похоже, слухи о воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека вполне могут оказаться правдой. Стало известно, что актер и певица вместе провели отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В поездку, по словам источников, они отправились вдвоем. Инсайдер добавил, что они выглядели очень счастливыми во время своего путешествия, передает spletnik.


Фото: инстаграм harpersbazaar_ru

— Дженнифер провела несколько дней с Беном. У них очень крепкая связь. Все происходит быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива, — рассказал инсайдер.

Вернувшись в Лос-Анджелес, Бен и Дженнифер отправились домой к певице, и пару даже засняли вместе в автомобиле, причем за рулем был Бен.

После того, как снимки пары попали в сеть, пользователи Twitter устроили в социальной сети настоящий переполох и стали активно обсуждать воссоединение Аффлека и Лопес.

— В честь возвращения Беннифер (такое прозвище дали Бену и Дженнифер, когда они были парой. — Прим. ред.) я даже включу свой старый iPod, чтобы посмотреть, работает ли он по-прежнему.

— Я против возвращения джинсов с низкой талией, но я за то, чтобы говорить о возвращении Беннифер.

— Я готов к тебе, 2004 год! — пишут в сети.


Фото: Reuters

Напомним, что не так давно и Аффлек, и Лопес расстались со своими вторыми половинками: актер в начале года порвал с Аной де Армас, вместе с которой они были около года, а Лопес совсем недавно объявила о разрыве с Алексом Родригесом, с которым была помолвлена.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были одной из самых ярких знаменитых пар начала 2000-х. Их роман продлился 1,5 года. Влюбленные даже собирались пожениться, однако свадьбу отменили за несколько дней до торжества. И Бен, и Дженнифер затем нашли счастье в личной жизни: актер женился на Дженнифер Гарнер, в браке с которой у них родилось трое детей, а певица вышла замуж за Марка Энтони, от которого родила сына и дочь. Аффлек и Лопес при этом остались друзьями и поддерживали хорошие отношения.

 
 
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Стало известно, что актер и певица вместе провели отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.
 
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