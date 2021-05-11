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Чего хотят люди? Бышок назвал главную проблему Союзного государства

11.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Чего хотят люди? Бышок назвал главную проблему Союзного государства

Ключевая проблема интеграционного объединения России и Беларуси заключается в том, что "по-прежнему Союзному государству не хватает некой привлекательной картины общего будущего", высказал на радио Sputnik известный политический эксперт, директор Международной мониторинговой организации CIS-EM Станислава Бышок. 

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"Мало ориентации на такую проактивную позицию, связанную с большим привлечением активной молодежи и людей, которые  мыслят не в категориях холодной войны, а мыслят в категории возможности реализации своих прав, интересов, свобод и креативных возможностей", ― рассуждает Бышок.

Внутри этого проекта есть большая проблема ―  говоря о Союзном государстве и его перспективах, говорить о чем угодно, только не об обществе ― белорусском и российском, отмечает эксперт.

"Когда говорят о недовольстве властью, говорят про какие-то западные центры силы, внешних акторов, геополитику и прочее, а никто не говорит, чего собственно хотят люди, активная городская образованная молодежь ― что белорусская, что российская", ― обращает внимание Бышок.

Этот вопрос, по мнению эксперта, намного более принципиален, чем, к примеру, то, насколько Вашингтону, Парижу, Варшаве или Брюсселю нравится все, что происходит между Россией и Беларусью в процессе союзного строительства, говорит эксперт. 

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"Принципиально важно, чтобы нашим собственным гражданам это нравилось, чтобы наши граждане имели возможность выражать себя в рамках нынешних государств и того объединения двух суверенных государств, куда мы идем. Это принципиально важно – отойти от внешнего политического редукционизма, когда политическая динамика что в Беларуси, что в России сводится к каким-то политическим играм внешних центров силы", ― продолжает Бышок.

Для современных граждан восприятие государства ― это скорее восприятие большого поставщика услуг, глобального провайдера, говорит эксперт. Наши отдельные государства и Союзное государство ― "это не сакральный символ,  это возможность реализации себя", подчеркивает эксперт.

"Если Союзное государство через взаимные программы, студенческий обмен, грантовые проекты и еще большую активизацию нашей экономической деятельности и гармонизацию законодательств даст гражданам возможность чувствовать себя лучше, комфортнее, свободнее и с возможностью реализации, именно тогда Союзное государство станет гораздо более понятным и привлекательным, и гораздо менее подверженным каким-то негативным воздействиям внутри или извне", ― резюмирует Бышок.

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В обсуждении перспектив Союзного государства имеет смысл отвлечься от политических игр внешних центров силы и сконцентрироваться на общеизвестной формуле...
 
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