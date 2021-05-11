Десять дней до чемпионата мира: ждем Егора Шаранговича в сборной Беларуси

подчеркивает колумнист Sputnik Руслан Васильев, подготовка подопечных Михаила Захарова к главному турниру двухлетнего временного отрезка (не забудем, что год назад ЧМ в Швейцарии был отменен по ковидным причинам) близка к завершению. КакSputnik Руслан Васильев, подготовка подопечных Михаила Захарова к главному турниру двухлетнего временного отрезка (не забудем, что год назад ЧМ в Швейцарии был отменен по ковидным причинам) близка к завершению.





Десять дней до первого вбрасывания шайбы в баталии со словаками пролетят быстро, тем паче что белорусов на текущей неделе ждут два спарринга со сборной Казахстана (13 и 15 мая), которые, как хочется верить, помогут тренерскому штабу ММЗ окончательно определиться с составом, осуществить необходимую притирку в звеньях.





Кстати, наш оппонент в грядущих "товарняках" уже давно объявил свою заявку на чемпионат мира. Но нам торопиться не стоит, и вот по какой причине.

"Дьяволы" свободны от Кубка Стэнли

Даже после того, как к тренировкам в Минске приступил атакующий защитник "Трактора" американский белорус Ник Бэйлен, нам есть кого ждать. Из-за океана. Где в ночь на вторник свой заключительный матч в регулярном чемпионате НХЛ-2021 сыграл "Нью-Джерси".





"Дьяволы" вели в счете – 2:0, но в итоге уступили "Филадельфии" – 2:4. Но для нас, говоря честно, это не имеет значения, хотя можно свеликодушничать и посочувствовать белорусскому нападающему Шаранговичу, отдавшему, к слову, очередную голевую передачу – проигрывать досадно всегда.





Но надо понимать, что "Нью-Джерси" в ночь на вторник капитулировал не только в отдельной в битве, но и во всей войне. "Дьяволы" завершили сезон, не сумев отобраться в розыгрыш Кубка Стэнли. Здесь опять уместно выразить сожаление Егору, который стал третьим бомбардиром своей дружины – 54 матча, 30 (16+14) очков, показатель полезности – 4. Впрочем, соблюдя все формальности и разделив с Егором грусть-печаль на предмет "дьявольской" незадачливости, можно, наконец, улыбнуться. Ибо неучастие "Нью-Джерси" в плей-офф позволяет рассчитывать на приезд Шаранговича в сборную Беларуси.





Разумеется, нет нужды чересчур растекаться мыслью по древу, объясняя, сколь нужен Егор национальной дружине. Шарангович – универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге, всегда нацеленный на бросок, что в наших хоккейных Палестинах большая редкость. Так что ждать прилета Егора, думаю, на следующей неделе, надо с огромным нетерпением. При этом понимая, что он не гарантирован.





Хоккеистов НХЛ всегда непросто залучить из-за океана, ибо мигом всплывают вопросы страховок, да и не только. А уж, когда игрок не осчастливлен контрактом на следующий сезон – все усложняется в разы. У Шаранговича, кстати, именно такая ситуация.





В желании "дьяволов" сохранить белорусского форварда нет сомнений, и они его не скрывают. Но и агент Егора после столь успешного дебюта клиента в сильнейшей хоккейной лиге мира, видимо, не прибедняется, узурпировав инициативу в переговорах с менеджментом "Нью-Джерси". Но вопрос до сих пор не решен, а значит, возможен и неутешительный вариант – неприезд Шаранговича в сборную.





Линия поведения агента по-капиталистически очевидна. "Ты что собрался делать?! Пока я пекусь о твоем будущем, выбивая достойный контракт, ты поедешь проводить тяжелые матчи?! А если травма? Кому ты будешь нужен?!" – видимо, восклицает он, обращаясь к Егору.





Вот почему во всем мире не любят пройдошливых агентов, и вот под каким прессингом с упором на эгоцентризм находится Егор. Многие, кстати, ломаются, ценя тепло прилипающей к телу своей рубашки. В белорусском хоккее, увы, имя им – легион.





Однако, тут все зависит от самого Шаранговича. Конечно, осторожности много не бывает, но знаете, с таким девизом жизнь становится тоскливой, а удача начинает стучаться в другие двери. Да и как писал болельщик Фридрих Ницше: "К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь?" Надеюсь, Егор всё это понимает.





Однако помимо Шаранговича, мы ждем из-за океана молодого центрфорварда Протаса, благо речь об участии его клуба "Херши" в плей-офф АХЛ также давно не идет. По причине, что в этой лиге вовсе отменили по ковидным причинам постсезонье. Но регулярный чемпионат пока продолжается. Последний матч "Херши" проведет в воскресенье.





Бэйлен на месте

Именно так! Бэйлен уже в праздничное воскресенье, 9 мая, вместе с остальными кандидатами на участие в чемпионате мира возлагал цветы к монументу Победы, как отметил Захаров: "Ник приехал на позитиве. Готов помочь".





И славно! Тем паче, что помогать есть в чем. Основная задача – налаживание реализации численного преимущества, где Ник – мастак, ибо обладает диспетчерскими талантами, оперативно ориентируется во всех коллизиях игры на синей линии. Без него, как показали те же спарринги с немцами в Нюрнберге, у нас беда.





Почти ничего не получалось, что приводило к желанию отдельных лидеров – например, Принса – в одиночку спасти новую отчизну. А уже этот спорадический порыв лишь усугублял неприкаянность белорусской бригады большинства. Так что Бэйлен нам в помощь! А заодно ждем первых тренерских комментариев на предмет, в каком состоянии Ник прибыл в Минск





Кстати, в продолжение темы розыгрыша такого не лишнего "лишнего" игрока. В сборную, словно учтя рекомендации колумниста Sputnik, нынче вызван и нападающий юниорской дружины Климович. Конечно, есть вариант, что данный шаг всего лишь поверка на будущее – не более того (это касается и защитника Парфенюка). Но я бы не спешил с таким выводом.





Дело в том, что у нас проблема не только на синей линии, но и в позиции у левого борта. Кого только на ней уже не пробовали! Стефановича, Демкова, Паре и даже защитника Еременко. В общем, всех обладателей столь редкого для белорусов правого хвата клюшки. Удачи никто не снискал. Конечно, существует теоретический вариант, о котором я упоминал в одной из прошлых хоккейных колонок, – отправить к левому борту Бэйлена. Но тогда как же синяя линия? Ник ведь до сих пор не клонирован!





Но Климович – это именно нужный хват клюшки, а, кроме того, требуемые умения, которые Данила наглядно продемонстрировал в ковбойском крае Далласа. Бросать в касание он обучен, сомнений не имеет, настроен решительно. Так что надо пробовать, не заглядывая в паспорт.





Впрочем, тема бригады большинства вновь не закрыта. В сборной нынче и защитник Сапего. Тот самый молодой мастер, что год назад отказался от шанса заявить о себе в минском "Динамо", но сейчас подписал контракт с "зубрами". Потому как парень осознал, какую допустил ошибку.





Клубный сезон-2020/2021 у Сапего пошел насмарку, он провел всего два матча в АХЛ. Конечно, дефицит игровой практики делает следующее предложение фантастическим, но кто знает?! Может, Сергея, обладающего созидательными качествами, пробовать на синей линии, чтобы к левому борту сместить Бэйлена? К чему Ник уже привык в "Тракторе".





Но вот какого варианта точно нет, так это с Готовцом. Новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина отказался прибыть в сборную, сославшись на травмы. Что ж, вольному – воля. Не хочу использовать дефиниции и предикаты, комментируя решение Кирилла.





Кстати, его партнером в "Авангарде", скорее всего, станет нападающий Паре. По крайней мере, сами "ястребы" уже об этом заявили. Причем вот что любопытно. Во Франсисе видят центрфорварда! Так и говорят: "Паре – праворукий центр, сложившийся игрок, который давно выступает в КХЛ, он силен на вбрасываниях и в обороне, также хорошо проявляет себя в созидательных действиях, умеет создавать моменты".





А теперь вспомним комментарий Захарова после спаррингов в Нюрнберге: "Перед матчами в Германии у нас возникли небольшие проблемы с центральными. Поэтому решили сегодня использовать в центре Паре…" То есть, ММЗ передвинуть Франсиса на позицию, ради которой его и зовет наставник "Авангарда" Боб Хартли, заставила необходимость!





Вот, кто поймет этих тренеров, а?! Сколько их, столько и мнений.



