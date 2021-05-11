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По ком звонит колокол? Лукашенко пообещал "осмотреть страну и сделать вывод, на что способны губернаторы и их подчинённые"

11.05.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правитель начал инспектировать посевную в регионах, сообщает ОНТ со ссылкой на его пресс-службу



Накануне Александр Лукашенко с воздуха оценил проведение посевных работ в Минской и Могилёвской областях.

12 мая на очереди – Витебская область.

Фото: БЕЛТА
 
 
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Правитель начал инспектировать посевную в регионах, сообщает ОНТ со ссылкой на его пресс-службу
 
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