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По ком звонит колокол? Лукашенко пообещал "осмотреть страну и сделать вывод, на что способны губернаторы и их подчинённые"
Источник материала: Партизан
Правитель начал инспектировать посевную в регионах,
Накануне Александр Лукашенко с воздуха оценил проведение посевных работ в Минской и Могилёвской областях.
12 мая на очереди – Витебская область.
Фото: БЕЛТА
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По ком звонит колокол? Лукашенко пообещал "осмотреть страну и сделать вывод, на что способны губернаторы и их подчинённые"
Правитель начал инспектировать посевную в регионах, сообщает ОНТ со ссылкой на его пресс-службу
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