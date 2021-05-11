"Убью биомусор и застрелюсь": подробности теракта в школе Казани

ишет Фокус За 8 минут погибло по меньш11 мая в столице Татарстана 19-летний Ильназ Галявиев, который называл себя "богом", расстрелял школьников и сотрудников школы.ей мере девять человек, еще 16 — в реанимации. Фокус собрал все, что известно о трагедии и ее виновнике, пФокус



"Мы потеряли семь детей…" (уже 9 человек - на 18.30 прим. БП)

Семь погибших детей и двое взрослых — это только промежуточные итоги казанской трагедии. По информации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, 16 пострадавших в больнице, и страшная цифра может еще измениться.





Сообщения о числе убитых и раненых детей все время разнились — СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали об 11 погибших, двое из которых якобы разбились выпрыгнув из окна школы, Telegram-канал Mash написал, что в Республиканскую клиническую больницу поступило 19 раненых, большинство из которых — дети.





Утром 11 мая в двери гимназии №175 города Казань (Республика Татарстан, Россия) вошел бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, и открыл стрельбу… Так началась казанская версия "бойни в Колумбине".

"Он шел по улице с дробовиком и помахал прохожему"

В 9:24 по местному времени уличные камеры зафиксировали, как Ильназ Галявиев с дробовиком наперевес шел по улице Казани.









Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.





"По пути встречает случайного прохожего и машет ему оружием. Парня никто не остановил", — написали на канале.









Ильназ Галявиев идет по улице с дробовиком - видео

Также Mash опубликовал видео, на котором видно, как парень заходит в гимназию. Спустя несколько минут он начнет убивать.









За несколько минут до начала бойни в Казани - видео





К учебному заведению срочно начали стягивать правоохранителей и спасателей, передал "Интерфакс". Чуть позже Telegram-канал Baza сообщил, что в здании гимназии прогремел взрыв.









Сообщение о ЧП в гимназии в Казани. Первая информация о взрыве

Mash же опубликовал видео момента взрыва, на котором видно, как вылетает входная дверь здания школы.





На канале Baza опубликовали видео, на котором видно, что дети, пытаясь спастись, выпрыгивают из окон.





Позже в СМИ сообщили, что правоохранители начали штурм здания и эвакуацию учеников и сотрудников школы.





Галявиева задержали. Mash опубликовал видео, на котором видно, что парень сам вышел к полицейским. Предположительно, стрелок провел в здании школы около 8 минут.





Глава комитета Госдумы РФ Александр Хинштейн на своем канале в Telegram написал, что Галявиев стрелял в школе из гладкоствольного ружья Hatsan Escort PS. По его словам, парень владел этим оружием легально и получил на него разрешение 28 апреля. Также парламентарий подчеркнул, что в здании школы отсутствовала охрана, по данным Хинштейна, там была лишь тревожная кнопка.









Дробовик Hatsan Escort





СМИ сообщали, что Галявиев был не единственным стрелком (второго якобы ликвидировали при штурме), однако в МВД Республики Татарстан опровергли эту информацию, сообщил телеканал 360 со ссылкой на ведомство.





Впрочем, РБК со ссылкой на некий "близкий к ФСБ источник" рассказало, что правоохранители якобы задержали в Казани предполагаемого пособника Галявиева. Им, по информации журналистов, оказался 41-летний Рамиль Мухамедшин.

РБК опубликовал кадры из коридоров казанской гимназии №175 после теракта.





Гимназия №175 в Казани после теракта

Также в сети появилась фотография 8-А класса гимназии после стрельбы.









Так выглядело помещение, в котором занимался 8-А класс, после трагедии

Фото: baza





"Вся школа была вдребезги"

15-летняя Сабина, одна из переживших теракт учениц, рассказала Mash свою версию происходившего внутри здания.





"Это была середина урока, в класс забежала учительница и быстро закрыла класс. В школу зашли люди с дробовиком. Потом директриса по громкой связи объявила о том, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо. Мы закрылись, сели в угол класса", — сообщила Сабина.

По словам девушки, у многих детей началась истерика. Они услышали примерно 13-15 выстрелов из дробовика.





"Говорят, не знаю насколько это верно, один класс взорвали. Потом через минут 20, может, даже меньше, к нам начали стучаться в кабинет. Оказалось, что это полиция, и нас вывели из кабинетов, отвели на улицу. Много людей пострадали и школа была вся в дребезги", — рассказала Сабина.





Возомнивший себя "богом" Ильназ Галявиев: что о нем известно





Галявиев Ильназ Ренатович родился 9 ноября 2001 года (сначала по ошибке сообщили, что 11 сентября — в день теракта во Всемирном торговом центре, но это было бы уже слишком). Выпустился из этой же школы, №175 в Казани, 4 года назад. По словам отца, сообщает Telegram-канал Baza, Ильназ не был религиозным и не высказывал "плохих мыслей или настроений".

















Ильназ Галявиев после задержания: "Я понял, что я - бог"

Фото: Baza





Baza также поделилась видео 4-летней давности с выпускного Галявиева в этой гимназии.





Галявиев учился на 4 курсе в университете управления "ТИСБИ" на факультете информационных технологий. Ректор этого учебного заведения Нэлла Прусс в комментарии Mash рассказала, что парень был "вежлив, неконфликтен и весь в компьютере".

"Тихая мышь, три года просидел абсолютно спокойно. Опрятный, вежливый. Ни с кем не дружил особо. Вы даже не представляете насколько он тихий и спокойный был. Вообще ни в чем замечен не был", — сообщила Прусс.





Впрочем, по ее словам, с января Галявиев перестал посещать занятия, не сдал практику и не явился на государственные экзамены, из-за чего его отчислили.





В СМИ также сообщили, что в начале мая, за несколько дней до массового убийства в школе, парень создал собственный Telegram-канал с названием "Бог" (во вторник, 11 мая, его заблокировали).





"Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами", — таким было одно из сообщений.

Утром 11 мая, незадолго до того, как отправиться в школу №175, Галявиев сделал две публикации со следующим текстом:





"Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь. П***а вам всем".





К постам были прикреплены селфи парня в маске с надписью "бог".





Во время допроса в полицейском участке Галявиев также начал утверждать, что считает себя "богом".





"Я всегда всех ненавидел"





"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и еще больше начал ненавидеть. Не смей мне приписывать свою психологическую и экстрасенсорную х**ню", — кричал парень.





По его словам, себя "богом" он осознал сам, ему об этом никто не говорил.

"Я впервые сказал это своей маме. У меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", — сказал Галявиев.





Ильназу Галявиеву, согласно российскому законодательству (ст. 105 УК РФ), грозит пожизненное лишение свободы.





Напомним, в 2018 году в городе Керчь в оккупированном Крыму также произошел теракт в учебном заведении. В местный колледж пришел 18-летний Владислав Росляков с самодельными бомбами и помповым ружьем (Hatsan Escort) и убил 21 человека. Еще более 40 получили ранения. В итоге парень совершил самоубийство. По предварительной информации, Галявиев пользовался ружьем той же модели, что и "керченский стрелок" Владислав Росляков.





Среда, 12 мая, в Татарстане объявлена днем траура.



