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Марк Цукерберг опубликовал фотографию с козами. Комментаторы считают, что так он поддержал биткоин
Источник материала: ОНТ
Основатель Facebook, американский миллиардер Марк Цукерберг
Бизнесмен сообщил, что назвал питомцев Биткоин и Макс. По мнению сторонников цифровых валют, таким образом программист поддерживает биткоин, пишет Business Insider.
Каких-либо объяснений Цукерберг не оставил, однако комментаторы уже предположили, что таким образом американец намекнул на будущую покупку биткоинов. Другие считают, что это своего рода предсказание, что биткоин спустя какое-то время станет единственной и самой главной криптовалютой (это объясняется тем, что goat (коза, козел) интернет-пользователи расшифровывают как greatest of all time, то есть «величайший во все времена»).
Фото: Mark Zuckerberg
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Основатель Facebook, американский миллиардер Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в соцсети коз. Бизнесмен сообщил, что назвал питомцев Биткоин и Макс. По...
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