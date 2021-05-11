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Александр Матерухин стал главным тренером «Могилёва»

11.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Матерухин стал главным тренером «Могилёва»

Один из самых титулованных и опытных хоккеистов белорусской Экстралиги Александр Матерухин стал главным тренером «Могилёва».

На этом посту он заменит Дмитрия Рылькова, который возглавлял команду с 2017 года.

В минувшем сезоне Матерухин ещё сам играл в составе «Могилёва». За свою карьеру форвард трижды становился чемпионом Беларуси в составе «Юности». А также за 11 сезонов успел поиграть еще за «Неман», «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр».

 Матерухин провел в Экстралиге 476 матчей и набрал 467 очков.

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Один из самых титулованных и опытных хоккеистов белорусской Экстралиги Александр Матерухин стал главным тренером «Могилёва». На этом посту он заменит Дмитрия...
 
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