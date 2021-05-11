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До +23°С и без осадков: прогноз погоды на 12 мая

11.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +23°С и без осадков: прогноз погоды на 12 мая

Завтра погоду будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которого с южных широт продолжат поступать теплые воздушные массы с юга Европы. В результате будет малооблачно и сухо, лишь днем по востоку страны скажется влияние более влажного воздуха.

Итак, в среду переменная облачность, без осадков. Лишь во второй половине дня по востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, восточный, ночью умеренный, утром и днём порывистый, временами сильный порывистый. Влажность до 40%. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром температура составит от +10°C по юго-востоку до +13°C по юго-западу и северу страны. С учетом влажности и ветра по ощущениям может быть до 4°C холоднее. В середине дня по юго-западу воздух прогреется до +23°C, в юго-восточных регионах немного прохладнее – в районе +17°C. К вечеру температура составит от +13°С по Гомельской области до +18°С по Брестской.

До выходных метеоусловия станут определять атмосферные фронты, вслед за которыми будут поступать теплые, но более влажные воздушные массы с южных широт. Увеличится облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Влажность до 80%. Температура воздуха под утро +6°С…+12°С, в разгар дня в четверг +13°С…+18°С, в пятницу +15°С…+20°С, по югу – на пару градусов теплее.

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Завтра погоду будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которого с южных широт продолжат поступать теплые воздушные массы с юга...
 
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