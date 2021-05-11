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Егор Шарангович в составе «Нью-Джерси» провёл заключительный матч в НХЛ

11.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович в составе «Нью-Джерси» провёл заключительный матч в НХЛ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович вместе со своим клубом завершил сезон в НХЛ.

В заключительном поединке против «Филадельфии» Шарангович вновь выходил в первом звене и смог отметиться голевой передачей. 

«Дэвилз» вели в счете (2:0), но в итоге уступили – 2:4. «Нью-Джерси» уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф.

Шарангович провёл в дебютном сезоне НХЛ 53 матча и набрал 30 очков. Отметим, что ранее лига не включила белоруса в список претендентов на звание лучшего новичка сезона.

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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович вместе со своим клубом завершил сезон в НХЛ. В заключительном поединке против «Филадельфии» Шарангович вновь...
 
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