Егор Шарангович в составе «Нью-Джерси» провёл заключительный матч в НХЛ

Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович вместе со своим клубом завершил сезон в НХЛ.

В заключительном поединке против «Филадельфии» Шарангович вновь выходил в первом звене и смог отметиться голевой передачей.

«Дэвилз» вели в счете (2:0), но в итоге уступили – 2:4. «Нью-Джерси» уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф.

Шарангович провёл в дебютном сезоне НХЛ 53 матча и набрал 30 очков. Отметим, что ранее лига не включила белоруса в список претендентов на звание лучшего новичка сезона.

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