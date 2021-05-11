|
Егор Шарангович в составе «Нью-Джерси» провёл заключительный матч в НХЛ
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович вместе со своим клубом завершил сезон в НХЛ.
В заключительном поединке против «Филадельфии» Шарангович вновь выходил в первом звене и смог отметиться голевой передачей.
«Дэвилз» вели в счете (2:0), но в итоге уступили – 2:4. «Нью-Джерси» уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф.
Шарангович провёл в дебютном сезоне НХЛ 53 матча и набрал 30 очков. Отметим, что ранее лига не включила белоруса в список претендентов на звание лучшего новичка сезона.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович вместе со своим клубом завершил сезон в НХЛ. В заключительном поединке против «Филадельфии» Шарангович вновь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)