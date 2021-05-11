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Что нельзя делать, если нашли клеща на собаке? Кинолог перечислил распространенные ошибки

11.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что нельзя делать, если нашли клеща на собаке? Кинолог перечислил распространенные ошибки

Неправильные действия хозяев при обнаружении на собаке клеща могут усугубить ситуацию. Представитель Российской кинологической федерации рассказал, как обеспечить наибольшую безопасность своего питомца, пишет РИА «Новости».

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак весной и летом особенно тщательно осматривать питомца после прогулки.

Хозяевам, которые обнаружили клеща на собаке, советуют как можно быстрее его вынуть, но делать это аккуратно. Если клещ успел впиться, нужно удалить его специальным приспособлением или ниткой. Если под рукой нет ничего подходящего, клеща нужно осторожно удалить руками, осторожно выкручивая его, стараясь не оборвать хоботок. Ни в коем случае нельзя резко выдергивать клеща и сильно давить на него.

Эксперт назвал ошибочными попытки достать паразита, «утопив» его в масле, бензине, спирте или иных раздражающих средствах.

После удаления клеща нужно следить за состоянием питомца в течение двух-четырех дней. Первые признаки переносимых клещами заболеваний – повышенная температура, угнетенное состояние, бледность или желтушность слизистых, темная моча. Если эти симптомы присутствуют, нужно срочно отвезти питомца в ветеринарную клинику.

Чтобы собака не «словила» клеща на прогулке, специалист посоветовал регулярно обрабатывать питомца средствами защиты.

Фото: pixabay

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Неправильные действия хозяев при обнаружении на собаке клеща могут усугубить ситуацию. Представитель Российской кинологической федерации рассказал, как...
 
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