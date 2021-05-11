ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилёве открыта выставка в честь 80-летия обороны города

11.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Могилёве открыта выставка в честь 80-летия обороны города

Солдатская амуниция, техника, оружие и десятки фотографий. Вещи времён Великой Отечественной можно увидеть в окнах городской библиотеки Могилёва.


Эти экспонаты – лишь часть находок поисковиков. Выставку «Мгновения поиска» посвятили 80-летию героической обороны Могилёва. 23 дня в 1941 году город на Днепре сдерживал натиск врага. Многие солдаты пропали без вести. Поиском безымянных красноармейцев занимаются местные энтузиасты.

Александр Юрчин, поисковик: «К поиску пришёл не сразу, сначала занимался реконструкцией. Просто затянуло. Захотелось эту историю потрогать руками, вживую. Плюс всегда хотелось заняться чем-то полезным для общества. Я считаю, это хорошее дело».

Ольга Около-Кулак, заведующая сектором Могилёвской центральной городской библиотеки: «Очень хорошо, что есть такие неравнодушные люди, которые помогают павшим бойцам вернуться к своим родным и близким. Это важно для подрастающего поколения, знать и помнить, что было в годы Великой Отечественной войны. Сохранять эту память и передавать потомкам».

Перед раскопками поисковики изучают архивы. За 27 лет работы подняты останки полутора тысяч красноармейцев. По медальонам, боевым наградам и личным вещам установлены имена 91 героя Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солдатская амуниция, техника, оружие и десятки фотографий. Вещи времён Великой Отечественной можно увидеть в окнах городской библиотеки Могилёва. Эти экспонаты –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкие священники благословили однополые браки и осудили Ватикан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by