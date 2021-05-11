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В Могилёве открыта выставка в честь 80-летия обороны города
Источник материала: ОНТ
Солдатская амуниция, техника, оружие и десятки фотографий. Вещи времён Великой Отечественной можно увидеть в окнах городской библиотеки Могилёва.
Эти экспонаты – лишь часть находок поисковиков. Выставку «Мгновения поиска» посвятили 80-летию героической обороны Могилёва. 23 дня в 1941 году город на Днепре сдерживал натиск врага. Многие солдаты пропали без вести. Поиском безымянных красноармейцев занимаются местные энтузиасты.
Перед раскопками поисковики изучают архивы. За 27 лет работы подняты останки полутора тысяч красноармейцев. По медальонам, боевым наградам и личным вещам установлены имена 91 героя Великой Отечественной войны.
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Солдатская амуниция, техника, оружие и десятки фотографий. Вещи времён Великой Отечественной можно увидеть в окнах городской библиотеки Могилёва. Эти экспонаты –...
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