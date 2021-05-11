В Могилёве открыта выставка в честь 80-летия обороны города

Источник материала: ОНТ

Солдатская амуниция, техника, оружие и десятки фотографий. Вещи времён Великой Отечественной можно увидеть в окнах городской библиотеки Могилёва.





Эти экспонаты – лишь часть находок поисковиков. Выставку «Мгновения поиска» посвятили 80-летию героической обороны Могилёва. 23 дня в 1941 году город на Днепре сдерживал натиск врага. Многие солдаты пропали без вести. Поиском безымянных красноармейцев занимаются местные энтузиасты.

Александр Юрчин, поисковик: «К поиску пришёл не сразу, сначала занимался реконструкцией. Просто затянуло. Захотелось эту историю потрогать руками, вживую. Плюс всегда хотелось заняться чем-то полезным для общества. Я считаю, это хорошее дело».

Ольга Около-Кулак, заведующая сектором Могилёвской центральной городской библиотеки: «Очень хорошо, что есть такие неравнодушные люди, которые помогают павшим бойцам вернуться к своим родным и близким. Это важно для подрастающего поколения, знать и помнить, что было в годы Великой Отечественной войны. Сохранять эту память и передавать потомкам».

Перед раскопками поисковики изучают архивы. За 27 лет работы подняты останки полутора тысяч красноармейцев. По медальонам, боевым наградам и личным вещам установлены имена 91 героя Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram