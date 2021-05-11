В Беларуси завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур

Источник материала: ОНТ

Посевная кампания вышла на финишную прямую. Пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, гречиха и просо. Семена этих растений легли в почву на площади 1 033 000 гектаров. Это почти 96% от плана.





В этом году затяжная и холодная весна сильно скорректировала график аграриев. К полевым работам хозяйства приступили почти на три недели позже – уже ближе к апрелю.

Дмитрий Шустов, главный агроном сельхозпредприятия «Урицкое» Гомельского района: «Увеличивали рабочий день. Когда погодные условия сопутствовали нам, работали практически от темна до темна. Ну, старались уложиться в оптимальные сроки, и нам это удалось. Как видим, яровые выглядят неплохо, растут и развиваются хорошо».

Сахарную свёклу на полях страны уже посеяли. На подходе – картофель и лён. При этом о весе будущего урожая аграрии пока говорят настороженно – опять же, с оглядкой на погоду.

Но есть и хорошие новости: из-за большого количества снега прошедшей зимой почва достаточно влажная и посевам теперь, вероятнее всего, не грозит засуха.

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