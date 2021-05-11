ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур

11.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур

Посевная кампания вышла на финишную прямую. Пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, гречиха и просо. Семена этих растений легли в почву на площади 1 033 000 гектаров. Это почти 96% от плана.


В этом году затяжная и холодная весна сильно скорректировала график аграриев. К полевым работам хозяйства приступили почти на три недели позже – уже ближе к апрелю.

Дмитрий Шустов, главный агроном сельхозпредприятия «Урицкое» Гомельского района: «Увеличивали рабочий день. Когда погодные условия сопутствовали нам, работали практически от темна до темна. Ну, старались уложиться в оптимальные сроки, и нам это удалось. Как видим, яровые выглядят неплохо, растут и развиваются хорошо».

Сахарную свёклу на полях страны уже посеяли. На подходе – картофель и лён. При этом о весе будущего урожая аграрии пока говорят настороженно – опять же, с оглядкой на погоду.

Но есть и хорошие новости: из-за большого количества снега прошедшей зимой почва достаточно влажная и посевам теперь, вероятнее всего, не грозит засуха. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посевная кампания вышла на финишную прямую. Пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, гречиха и просо. Семена этих растений легли в почву на площади 1 033 000 гектаров. Это почти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкие священники благословили однополые браки и осудили Ватикан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by