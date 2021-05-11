Устроивший стрельбу в казанской школе подросток сам сдался силовикам (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Подросток, который устроил стрельбу, после содеянного сдался полиции добровольно. Об этом пишет телеграм-канал Mash, в доказательство публикуя видео задержания.

Кадры позволяют видеть, как 19-летний Ильназ Галявиев выходит из здания и идет в сторону силовиков, подняв руки вверх. Это случилось примерно в половине десятого утра.

В здании школы стрелявший пробыл восемь минут. За это время он убил десять человек, ранил – 21.

Парня задержали и поместили в отдел полиции «Гвардейский». Там объявлен план «Крепость».

Ранее сообщалось, что в казанской школе №175 во вторник утром 11 мая случилась стрельба. Уточняется, что у стрелявшего была лицензия на оружие. Возбуждено уголовное дело.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay

Видео: Mash

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