|
В Армении распустили парламент и назначили новые выборы
Источник материала: ОНТ
Накануне Национальное собрание второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьера. Это и привело к автоматическому роспуску парламента. Внеочередные выборы пройдут 20 июня.
С конца февраля в Армении углубился политический кризис, начавшийся сразу после поражения страны в войне с Азербайджаном. Он обострился после того, как военные Генштаба выступили с требованием отставки Пашиняна.
На улицы вышли как его противники, так и сторонники. По стране прокатилась волна массовых протестов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Национальное собрание второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьера. Это и привело к автоматическому роспуску парламента....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)