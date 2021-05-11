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В Армении распустили парламент и назначили новые выборы

11.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Армении распустили парламент и назначили новые выборы

Накануне Национальное собрание второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьера. Это и привело к автоматическому роспуску парламента. Внеочередные выборы пройдут 20 июня.


С конца февраля в Армении углубился политический кризис, начавшийся сразу после поражения страны в войне с Азербайджаном. Он обострился после того, как военные Генштаба выступили с требованием отставки Пашиняна.

На улицы вышли как его противники, так и сторонники. По стране прокатилась волна массовых протестов. 

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Накануне Национальное собрание второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьера. Это и привело к автоматическому роспуску парламента....
 
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