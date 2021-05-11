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Как отмечают Радоницу в Беларуси
11.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздник
Считается, что у Радоницы языческие корни, но сегодня верующие молятся о спасении душ умерших. В храмах идут панихиды, можно подать записку.
Еще одна традиция – приводить в порядок могилы. Это военное кладбище Минска –один из старейших некрополей столицы. Здесь похоронены участники Великой Отечественной войны, известные партизаны, знаменитые врачи, деятели науки и культуры и 11 Героев Советского Союза. За порядком следят коммунальные службы города.
«Ежедневно наводится уборка на воинских захоронениях, производим покос травы, моем надголовники, подкрашиваем надписи, если они стерлись. Если где-то видим, что пошло проседание гранитных надголовников, то есть надгранитных сооружений, значит производим работы по их поднятию», – отметила заместитель директора по общим вопросам спецкомбината коммунально-бытового обслуживания Ольга Кукса.
В Радоницу к кладбищам запустили дополнительные автобусы, на крупных некрополях открыты несколько въездов для удобства посетителей. Больше стало парковочных мест. Добавили и контейнеры для мусора.
Медики рекомендуют соблюдать правила индивидуальной защиты и на кладбищах – использовать маски и перчатки, а руки и лицо мыть только привезенной с собой водой.
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В Беларуси этот день – официальный выходной. После церковной службы жители навещают могилы родных.
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