|
Фотофакт. Нашли место: у кладбищ заметили ОМОН и автозаки
Источник материала: Партизан
Минчане сообщают, что, кроме традиционных сотрудников ГАИ, которые регулировали движение у кладбищ, в этом году там появились силовики
Кладбище в Михановичах. Фото читателя TUT.BY
Патрули ОМОНа заметили на Сухаревском, Северном и кладбище в Михановичах. Читатели также сфотографировали дежурившие там автозаки,
Северное кладбище. Фото читателя TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане сообщают, что, кроме традиционных сотрудников ГАИ, которые регулировали движение у кладбищ, в этом году там появились силовики
|
Свежие газеты
Архив (Разное)