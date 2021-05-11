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Фотофакт. Нашли место: у кладбищ заметили ОМОН и автозаки

11.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане сообщают, что, кроме традиционных сотрудников ГАИ, которые регулировали движение у кладбищ, в этом году там появились силовики


Кладбище в Михановичах. Фото читателя TUT.BY

Патрули ОМОНа заметили на Сухаревском, Северном и кладбище в Михановичах. Читатели также сфотографировали дежурившие там автозаки, пишет news.tut.by


Северное кладбище. Фото читателя TUT.BY
 
 
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Минчане сообщают, что, кроме традиционных сотрудников ГАИ, которые регулировали движение у кладбищ, в этом году там появились силовики
 
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