Немецкие священники благословили однополые браки и осудили Ватикан

пишет Лента.ру. Служители церкви, поддерживающие однополые союзы, организовали движение «Побеждает любовь» (The Love Wins). Участники движения составили виртуальную карту, на которой обозначены все церкви, в которых однополая пара может получить благословение,Лента.ру.





Движение было создано в ответ на недавнее заявление Ватикана о греховности гомосексуальных союзов. Немецкие священники осудили подход церковных властей и назвали его «пощечиной людям во всем мире». Они подчеркнули, что противодействие однополым парам отталкивает людей от церкви.





Тысячи священнослужителей по всей Германии также подписали петицию, призывающую католическую церковь свободно благословлять однополые браки. Некоторые приходы вывесили перед церквями радужные флаги, традиционно символизирующие солидарность ЛГБТ-сообществу.





Ранее Ватикан постановил, что католическая церковь не может благословлять однополые браки, поскольку это считается грехом. Конгрегация доктрины веры (CDF) указала, что гей-браки не приветствуются католической церковью. Утверждается, что это решение одобрил и Папа Римский Франциск. По словам понтифика, запрет не стоит расценивать как дискриминацию.





С 2017 года в Германии официально разрешены однополые браки. В стране также законодательно запрещено использование врачебных методик по изменению сексуальной ориентации у лиц младше 18 лет.







