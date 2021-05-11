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Фотофакт. Первая молитва у костела в Будславе после пожара
11.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Свежие фотографии из Будслава.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Будславском костеле.
Дело открыто по ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК.
Утром 11 мая загорелась крыша в известном костеле в Будславе. Икона Божией Матери спасена. Фотографии с места происшествия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Будславском костеле.
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