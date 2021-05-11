Фотофакт. Первая молитва у костела в Будславе после пожара

Источник материала: Салiдарнасць

Свежие фотографии из Будслава.

















Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Будславском костеле.

Дело открыто по ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК.

Утром 11 мая загорелась крыша в известном костеле в Будславе. Икона Божией Матери спасена. Фотографии с места происшествия смотрите здесь .