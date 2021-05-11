«Осознал себя богом»: досье на «казанского стрелка» Ильназа Галявиева

Источник материала: Салiдарнасць

Утром 11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба, в результате которой не менее 9 человек погибли . Стрелка задержали живым — это бывший ученик школы Ильназ Галявиев. Дождь рассказывает, что о нем известно.





«Всех начал ненавидеть»

«Я осознал себя богом не сразу, *****. Месяца два назад я это осознал, *****. А летом у меня начал пробуждаться монстр, *****. Я ***** всех начал ненавидеть, *****. Я всегда ***** всех ненавидел, *****, и начал еще больше ненавидеть, *****. Не смей ***** мне приписывать, *****, свои психологические, *****, или экстрасенсорные херни, *****», — кричит молодой человек с голым торсом, лежащий на лавке в камере отделения полиции.

Это кадры из видео с допросом 19-летнего Ильназа Галявиева, которое СМИ опубликовали через несколько часов после стрельбы.

«Мне никто не говорил, *****, я сам осознал *****. Я впервые сказал это своей маме, *****, у меня мамы нет, я ее Наилей просто называю, *****. Она мне не мать, *****. У меня нету родителей, я вас всех ***** ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался, *****. Я никогда их не называл ни мама, ни папа, *****», — кричит Галявиев.

Утром перед нападением Галявиев, как сообщают СМИ, создал телеграм-канал, в котором называл себя богом. Он писал, что хочет, чтобы все признали себя его рабами, призывал избавляться от людей и сообщал, что сам «выпилится». Сейчас этот канал заблокирован.

Был не религиозен

Отец Галявиева, которого цитирует Baza, рассказал, что его сын не был религиозен, никаких плохих мыслей он не высказывал.

На допросе Галявиев отказывается от родителей. Но несколько СМИ нашли его отца — Рината Галявиева. В разговоре с телеграм-каналом «Еду в Татарстан» он рассказал, что сын с начала 2021 года стал говорить о том, что хочет съехать и жить один. Отношения с ним, по словам отца, у родителей были конфликтные. После того, как Галявиев начал жить отдельно, он прекратил общаться с родителями.

Также телеграм-канал «Еду в Татарстан» сообщает, что Галявиев в разговорах со своим братом упоминал, что в школе к нему относились плохо, и что у него возникало желание прийти и расстрелять там всех.

О том, что у Галявиева есть старший брат, рассказала и жительница дома на улице Туганлык, в котором был прописан Галявиев — видео разговора с ней опубликовал «Татарстан24».

«Травили в школе»

Галявиев учился в школе №175 четыре года назад, выпустился в 2017 году. Двое бывших учеников этой школы рассказывают, что он был очень тихим и спокойным.

Данис Сабитов, который закончил школу №175 на год позже, рассказал Дождю, что Галявиева травили. «Люди, которые его знали, говорили, что над ним насмехались. Он создавал образ человека, который не мог за себя постоять. Мне говорили, что его буллили, что над ним издевались постоянно», — сказал Сабитов.

Впрочем, другие ученики не припоминают, чтобы Галявиева травили.

«По-моему, его никто не гнобил, у нас все классы были дружные. Учителя точно не могли его гнобить. У нас, конечно, было несколько злых учителей, но довести до такого его точно не могли», — рассказал «Подъему» бывший одноклассник Галявиева.

Его бывшая одноклассница рассказывает, что Галявиев был тихим и ничем не выделялся. По ее словам, Галявиева не травили, потому что понимали, что он был очень скромным. Но одна из учительниц, говорит она, недолюбливала Галявиева. «Она не дала ему поступить в 11-й класс, говорила, что он не сможет учиться, что это не его, что лучше уходить после 9-го класса, что он и сделал».

Тихий студент

После 9-го класса Галявиев поступил в колледж университета управления «ТИСБИ».

«Тихая мышь, который три года просидел абсолютно спокойно, опрятный, вежливый, ни с кем не дружил. Весь в компьютере постоянно. Вы даже не представляете, какой он тихий и спокойный был», — рассказала Mash ректор «ТИСБИ» Нэлла Прусс.

В ТИСБИ Галявиева охарактеризовали как спокойного молодого человека. «За время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — прокомментировали Дождю в колледже.

С января 2021 года Галявиев перестал появляться на учебе и выходить на связь с куратором. Он не сдал ни одного экзамена, и в апреле 2021 года его отчислили из-за академической задолженности.

Нападение

Галявиев, пришедший расстреливать школу, был вооружен гладкоствольным турецким дробовиком Hatsan Escort PS. Таким же пользовался «керченский» стрелок — Владислав Росляков, устроивший расстрел в колледже в 2018 году.

Оружием Галявиев владел законно, утверждает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это подтверждает и официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Хинштейн добавляет, что лицензию на оружие Галявиев получил за несколько дней до майских праздников — 28 апреля.

По данным местных телеграм-каналов, оружие Галявиев купил в магазине в Йошкар-Оле. На видео, опубликованном Mash, видно, как Галявиев в 9:20 утра с дробовиком идет по улицам Казани. Оружие он не прятал, держал в правой руке и даже поздоровался с прохожими.

По сообщению телеграм-канала «Еду в Татарстан», Галявиев сам сдался силовикам и вышел из школы добровольно.