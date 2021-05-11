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Радость была недолгой: желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 мая
Источник материала: Партизан
Синоптики сделали прогноз на завтра : облачно, ветрено
12 мая в Минске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью в окрестностях города температура воздуха понизится до +5 +7. Днем - +18..+20°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.
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Синоптики сделали прогноз на завтра : облачно, ветрено
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