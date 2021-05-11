Брестчанин ищет женщину, которой 30 лет назад помог вернуть крупную сумму денег

Был вечер, конец августа. Леонид возвращался от клиента с намерением запарковать служебную машину и отправиться домой. Зрение у него было тогда самое что ни на есть водительское. Краем глаза Леонид увидел, как впереди метрах в трехстах у обочины притормозил автомобиль ВАЗ-2101 голубого цвета, из него вышла молодая женщина. «Копейка» тронулась дальше, а девушка внезапно стала голосовать у дороги, прямо-таки выскакивая на проезжую часть. Другие участники движения старались паникующую девушку объехать, но Леонид притормозил возле незнакомки и жестом пригласил в кабину.





Даже мотор глушить не стал, понимал, что время не ждет.





Как Леонид и предполагал, девушка жаждала догнать «Жигули», в котором ехала несколько минут назад. Она была не на шутку встревожена, даже испугана до состояния легкой паники. Все время твердила: там деньги, ключи, меня посадят. Леонид пытался выяснить у случайной пассажирки, что случилось, сколько денег остались в голубом автомобиле и что вообще произошло. Но девушка бормотала как заведенная о пропаже денег, печати и грозящей ей по этой причине нешуточной ответственности. Долго и настойчиво расспрашивать девушку Леонид не мог. Надо было следить за дорогой, тем более в час пик. К тому же, надо было не просто ехать в потоке машин с предусмотренной правилами дорожного движения скоростью – следовало если не догнать, то хотя бы не упустить из виду «Жигули», в котором остались вещи девушки.













Они ехали по улице Брестских Дивизий, впереди – железнодорожный переезд. Если «копейка» проскочит, а пикап застрянет на красный свет у шлагбаума, погоню можно считать бессмысленной. За переездом можно уехать на Речицу, на Лысую Гору, вправо на улицу Лейтенанта Рябцева. И как потом угадать, куда рванул водитель «Жигулей», понявший, что его преследуют. Леониду повезло. Почти возле переезда «Москвич» настиг «Жигули» и перекрыл движение.





Сноровисто поставив автомобиль на ручной тормоз, Леонид выскочил из кабины, распахнул дверь «копейки» и крикнул слегка опешившему мужчине: где сумка? Тут подоспела девушка, показала, что ее пакет с сумкой лежал на заднем сиденье. Сейчас его там не было. Выбросить мужчина его, скорее всего, не мог, он ведь практически все время находился в движении и под наблюдением Леонида и девушки. Значит, спрятал.





К счастью, утаить чужие вещи у водителя «Жигулей» не было ни времени, ни возможности. Пакет обнаружился затолканным под пассажирское сиденье. Девушка обрадовалась, но Леонид потребовал: проверь, все ли деньги на месте! Потом встал вопрос, что делать с водителем «Жигулей». Девушка попросила отпустить его восвояси. После этого у девушки началась истерика своего рода – она то рыдала от облегчения, то начинала хохотать. В паузе между приступами попросила оставить ее на остановке общественного транспорта.





Сегодня Леонид Артемович снова захотел найти ту девушку, теперь уже, конечно, солидную даму. Узнать, как сложилась ее жизнь, помнит ли она то давнее происшествие и что это было вообще.





по материалу "Вечерний Брест"