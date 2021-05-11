«Захоронить вместе с покойником машину, телевизор или бытовую технику — это нормально». Большой праздник малого этноса

Источник материала: Onliner Условия жизни цыган значительно отличаются от культур других народов. Но есть у них и кое-что общее — религия. Белорусские цыгане в основном православные и празднуют те же праздники из церковного календаря, что и мы. Разница лишь в масштабах. Особенно заметно это в отношении к Радунице. Для малого этноса этот день сравним с Рождеством или Пасхой, поэтому вне зависимости от социального статуса они собираются, накрывают столы возле могил, жарят шашлыки и варят чай в самоваре. Целый день они поминают умерших и говорят о тех, кто смотрит на них с мраморного монолита.

«На столе — вся любимая еда покойника»

На Чижовское кладбище мы прибыли чуть раньше десяти утра, но людей здесь уже полным-полно. На входе дежурят милиционеры, движение и выезд с парковки контролируют инспекторы ГАИ, а рядом с цветочной лавкой припаркован автозак. Если судить по очереди возле палаток с разноцветными букетами, торговля искусственными цветами идет отлично. А вот маски сегодня — атрибут прошлого, несмотря на то что многие приехали сюда на общественном транспорте. Разница становится особенно заметной, если проводить аналогию с прошлогодним празднованием .



















Цыгане празднуют Радуницу с особым размахом. Их утро начинается с похода в церковь, где семья молится за усопшего. После этого, так как родственников много и захоронены они на разных кладбищах, начинается объезд, где каждая могила близкого будет украшена пышным столом с клубникой, виноградом, креветками, всевозможными видами мяса и спиртным. Накрывают обычно женщины, они же и убирают, поэтому приезжают на кладбище они раньше других родственников. Но у каждой семьи свой набор блюд. Об этом рассказал нам Петр Павлович, который приехал помянуть тещу и жену.

— Наш народ сохраняет традиции. Здесь покоятся моя теща и жена, им оставим пасочку и пару яиц, как будто они с нами сидят и едят. Взяли клубнику, виноград, мясо, вина немного. В набор входит самая любимая еда покойников, — рассказал мужчина.









«Сперва ставили кресты, а потом пошло-поехало…»

Чуть дальше, возле памятника своего отца сидит Василий. Он приехал с двумя спортивными сумками, полными еды, и ждет, пока родственники смогут проехать к этому месту по узким улочкам. Отдельно отметим сами захоронения, которые отражают национальный дух свободы и умение ярко прожить жизнь. Они сильно выделяются из общего ряда могил: часто покойники на них изображены во весь рост, некоторые детали выделены золотом или вовсе выполнены в цвете. Рядом с памятником обязательно стоит стол, который вскоре будет накрыт скатертью, и на нем разместится что-то съедобное. В редких случаях над могилами стоит навес, который защищает от дождя, позволяя собираться возле них при любой погоде.

— В каждой стране у ромов свои традиции. Например, в России я видел, что люди в зависимости от ранга и состояния погибшего могут поставить склеп. В Румынии с цыганом могут захоронить машину, телевизор и разную бытовую технику, потом поставить проектор и показывать жизнь умершего — это нормально. Но там же покойника в доме держат 21 день, а на похороны заказывают ансамбль — для меня это жутко. Здесь похоронен мой отец. Он прошел через Освенцим, киевский интернат, многое в жизни повидал, — рассказывает Василий.









Но на Чижовке цыгане почему-то не задерживаются, быстро поминают умерших — и по машинам. Говорят, что ехать нам лучше в Королев Стан: мол, там в основном все и собираются. Первый цыганский памятник в Королевом Стане сразу бросается в глаза и больше напоминает беседку, стол внутри которой ломится от всевозможной еды: вазы наполнены фруктами, на тарелках выложены креветки, бутерброды с икрой, суши, колбасы и котлеты. Есть и самовар, который переходит из поколения в поколение и топится дровами. Но все эти блюда не только для родственников: цыгане принимают гостей и предлагают помянуть идущим мимо людям, заодно и угощают фруктами. А глава семьи Роман рассказывает, что рядом — могила его сына, который умер от рака желудка.









— Каждый, кто идет мимо, заходит в гости и начинает поминать. Большинство наших родственников живут в России, но сегодня нам удалось собраться, и это еще не все. Чтобы вы всех увидели, нужно еще часа полтора подождать. На стол мы «скидываемся» всей семьей — сам бы я такой накрыть не потянул, уже пенсионер, — рассказывает Роман.

Чуть глубже, среди хвойных деревьев, стоит семья Татьяны, мать которой умерла от инфаркта. Они охотно соглашаются рассказать нам про традиции и настойчиво просят помянуть покойника, а заодно наблюдают, чтобы никто из гостей не ушел без пирожка с мясом или бутерброда.

— Это Пасха мертвых, — начинает говорить Татьяна. — Мы все готовим дома, а потом везем сюда. Мы тоже скоро пойдем: у нас здесь много родственников, всем нужно внимание уделить.













Женщины у цыган заняты в основном накрыванием на стол и уборкой, мужчины вспоминают усопших. В глаза бросаются еще и старейшины — этакие статные мужчины с уложенными назад волосами и в дорогих туфлях. На шее у них висит золотая цепочка, а на пальцах надеты перстни из того же материала. Ну точно бароны. Но, как рассказала нам 34-летняя Зарина, настоящих баронов уже нигде нет. А если и появляется кто-то, кто называет себя так, то они совершенно не те, какими были раньше. Однако слово родителей в любых житейских спорах по-прежнему остается решающим.